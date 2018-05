Obras de infraestructura escolar avanzaron un 39%

El ministro de Educación y Ciencias, Raúl Aguilera, presentó hoy el último informe sobre el avance de obras de la licitación 676, luego del ultimátum que interpuso a los consorcios adjudicados que presentaban serios retrasos.

La ejecución de las obras en los 676 locales escolares a nivel país avanzó un 39%. Así lo informó el ministro Aguilera. Actualmente, todos los consorcios salieron de la zona de riesgo (rescisión de contrato) y hasta ya se han inaugurado varias mejoras en instituciones públicas de los departamentos de Paraguarí, Concepción e Itapúa.

El ministro agregó que en diciembre del corriente ya estarían culminadas todas las obras de construcción, remodelación y reparación de locales escolares. “Las 14 empresas repuntaron considerablemente el cronograma y estamos en un proceso de certificación de las obras para poder abonarles (una segunda etapa de desembolsos)”, dijo el ministro.

En 270 días más, deberían estar todas las obras culminadas, pero aún quedan 38 obras que no arrancaron debido, a que sus planos no fueron aprobados en los municipios. Al respecto, el secretario de Estado dijo que este inconveniente se subsanará a más tardar la semana que viene. Algunos municipios quieren cobrar para aprobar los planos, lo cual no se aplica, porque las instituciones a ser intervenidas son públicas, según explicaron técnicos del MEC.

La licitación conocida como 676 se ejecuta con recursos de los Fondos para la Excelencia de la Educación, que tras varios años de idas y vueltas con licitaciones canceladas por irregularidades, finalmente, son una realidad. La inversión de más de US$ 70 millones en infraestructura escolar es la más grande administrada por el MEC en su historia.