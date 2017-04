Paraguay se libera de la deuda de Gramont

El Gobierno nacional considera que Paraguay se liberó de la deuda ilegítima contraída por Gustavo Gramont Berres entre los años 1986 y 1987, según el presidente Horacio Cartes.

ETIQUETAS

El presidente Horacio Cartes comentó a trabajadores de prensa en una conversación informal que los bancos demandantes no apelaron ayer en Washington, D.C. la decisión adoptada por una jueza federal Kenji Brown Jackson, según informó el periodista Roberto González del diario ABC Color.

La aseguradora estatal italiana Sace reclamó al Paraguay en un juzgado federal de EE.UU. el pago de unos US$ 95 millones, porque está convencida de que los dos préstamos contraídos por el argentino-uruguayo Gramont Berres se hizo en representación del Estado. Pero nuestro país sostuvo desde un inicio que la deuda es privada y no pública porque Gramont (entonces cónsul honorario de Paraguay en Ginebra) no tenía facultad constitucional para representar al Estado y se valió de documentos adulterados.

Además, los dos préstamos internacionales no fueron aprobados por el Congreso Nacional, tal como exigía la Constitución de 1967 vigente en ese entonces.

En marzo de este año la jueza federal de Washington (EE.UU.) rechazó la demanda sobre el caso “Gramont Berres”. Sin embargo, nuestro país estaba expectante ante una posible apelación por parte de la empresa aseguradora italiana SACE, que había otorgado el préstamo a Gramont.

Al no haber apelación ante esta decisión judicial, Paraguay queda liberado de una deuda que nunca le perteneció.