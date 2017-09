Peña hizo varias promesas en Pilar

Por Clide Martínez, corresponsal

PILAR. Santiago Peña aseguró que centrará sus esfuerzos en la salud pública, educación e infraestructura si llega al Palacio de López. Resaltó que las obras anunciadas por el actual gobierno y las que están en ejecución serán concluidas en su gestión.

ETIQUETAS

Estas promesas las hizo durante una conferencia de prensa en la seccional colorada N° 219 de la cuidad de Pilar.

Santiago Peña indicó además que "la naturaleza ha sido muy severa en los últimos años en el departamento de Ñeembucú, y debemos proyectar obras que cada vez más sean parte de la solución y que el impacto de los fenómenos naturales sea menor". Peña resaltó que el departamento ha sido históricamente postergado.

"Nosotros tomamos la determinación de revertir esta situación, de cobrar presencia mucho más importante". Dijo que los últimos 3 años no han sido muy fáciles por el fenómeno climático. Refirió que no solamente desde el gobierno se ha asistido en tiempo de crisis, también se ha preparado el camino para un desarrollo sostenible para Ñeembucú.

Recordó que estuvo a su cargo la gestión del crédito de FONPLATA para la pavimentación de la ruta que une Alberdi con Pilar, que hoy ya es una realidad y que la obra está en su fase de adjudicación. También es una realidad la construcción de las costaneras, expresó.

"Ya no podemos permitir que un camión que transporte productos de la zona no pueda transitar, ni que las ambulancias que trasladan enfermos no lleguen a destino. Debemos tener transitabilidad los 365 días del año", dijo el candidato oficialista.

Sostuvo que otros grandes proyectos para Ñeembucú son el puente internacional, cuyo emplazamiento se definirá próximamente y la ferrovía que conforme al estudio de la Koica debería también pasar por territorio de Ñeembucú.

En otro momento, señaló que su movimiento busca la unión de la gran familia del Partido Colorado y que no está en su ánimo agredir a los adversarios, ya que deberán trabajar juntos después del 17 de diciembre.