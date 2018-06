Pidieron dinero para Leite

Carlos Trapani, extitular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), contó este jueves en la Fiscalía de Delitos Económicos los detalles del supuesto pedido de coima de US$ 500.000 que debía recibir el ministro de Industria, Gustavo Leite.

En su declaración, en la tarde de hoy, Trapani contó que Emilio “Tiky” Cubas presuntamente pidió US$ 500.000 para Leite y US$ 100.000 para la esposa del ministro de Agricultura, Luis Gneiting, de los cuales se pagó un anticipo de US$ 300.000, según testimonios oídos al propio Jair de Lima, su abogado Pedro Ovelar y el extitular del Senacsa, Hugo Idoyaga.

Jair de Lima, propietario del Frigorífico Concepción, habría manifestado al mismísimo extitular de Senacsa, Hugo Idoyaga, que le pidieron dinero para rehabilitar el frigorífico.

Trapani dijo a la Fiscalía de Delitos Económicos que el martes 29 de mayo pasado Idoyaga lo llamó a las 16:00 y le pidió una reunión en su domicilio. La reunión se concretó a las 19:30 y allí Idoyaga manifestó que, tras una reunión con el brasileño Jair de Lima, este denunció que se le pidió dinero por lo que solicitaba una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes.

Al día siguiente, miércoles 30 de mayo, Trapani llamó al senador Juan Carlos Galaverna para pedirle una entrevista y manifestarle lo ocurrido. Fueron posteriormente personalmente con el propio Idoyaga hasta el domicilio del senador y de allí hasta el Congreso en un solo vehículo.

Por el camino Idoyaga volvió a confirmar que llamaba la atención la virulencia de Leite con referencia al ingreso de carne. Que Leite en reiteradas oportunidades reclamaba por qué quería rehabilitar la planta. Idoyaga habría manifestado también que tras esa reunión llamó a Jair de Lima para encontrarse y se reunieron en un departamento.

La respuesta

En esa reunión con Idoyaga, Jair de Lima confesó que recibió una propuesta a través de su abogado, Pedro Ovelar, que recibió un pedido de dinero para conseguir el levantamiento de las sanciones al Frigorífico Concepción. Allí mismo, para más precisión, se llamó al abogado Pedro Ovelar, puso en altavoz el celular y y allí el doctor Idoyaga escuchó lo siguiente: “ Que el señor Emilio Cubas solicitó al abogado Pedro Ovelar la suma de 500.000 dólares para el ministro Gustavo Leite, y 100.000 dólares para la señora del ministro Gneiting. El abogado Ovelar dice que ya se pagó un anticipo de 300.000 dólares y el saldo del pedido debería abonarse en el momento de la rehabilitación”.

El testimonio ante Fiscalía dice más: “Al terminar esa comunicación telefónica, Idoyaga le preguntó al señor Jair si estaría dispuesto a ratificar y sostener esto ante las autoridades, a lo que el señor Jair contestó que sí. En atención a esto, el señor Idoyaga siguió contando que al salir de la reunión con el señor Jair fue hasta mi domicilio (de Trapani) y me relató todo lo acontecido y fue por ese motivo que yo había contactado con el senador Galaverna y por lo que nos encontramos en su vehículo”

Idoyaga tuvo primero la información

Según las declaraciones, Galaverna prometió hacer las gestiones para concretar la entrevista con el presidente de la República. Ese mismo 30 de mayo se arregló la entrevista de Trapani con Cartes para las 17:00 en Mburuvichá Roga, según sus declaraciones en Fiscalía.

Trapani se reunió con Cartes por 25 minutos, le comentó que era Idoyaga el que tenía la información de todo lo sucedido tras la entrevista con Jair de Lima. Cartes –según Trapani- le preguntó si no podía transmitir todo esto a Leite y a Gneitting, a lo que el ganadero se opuso por no ser él el protagonista, sino solo el transmisor de lo acontecido.

Cartes le habría comentado también a Trapani que Jair de Lima le escribió para que pudiera seguir trabajando el Frigorífico, a lo que él contestó que enviará todos los documentos requeridos para ser revisados.

Trapani se ofreció para llevar toda la documentación solicitada por el presidente Cartes por lo que volvió a reunirse con Jair de Lima el jueves 31 de mayo, con otro testigo más, Fernando Serratti. Ese día volvieron a preguntarle a Jair de Lima sobre el pedido de dinero para Leite y la esposa de Gneitting y el empresario brasileño volvió a ratificarse en que así había ocurrido y que estaba dispuesto a contárselo todo al presidente Cartes en una entrevista personal.

El resto de lo mencionado por Trapani ya es historia pública. Llevó los documentos solicitados a la Presidencia ese mismo día. El ganadero prestó declaración esta tarde ante la Fiscalía de Delitos Economicos , ante el Fiscal Nelson Ruiz.