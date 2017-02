Recapturan a político involucrado en crimen de periodista

Eurico Mariano, exprefecto de la ciudad brasileña de Coronel Sapucaia, fue recapturado este lunes en Capitán Bado. El político fue condenado por haber ordenado el asesinato de un periodista hace ya casi 13 años.

ETIQUETAS

En horas de la mañana de este lunes fue recapturado en Capitán Bado Eurico Mariano, exprefecto de Coronel Sapucaia -localidad brasileña vecina al distrito paraguayo-, informó el periodista de ABC Color Iván Leguizamón.

Mariano fue recapturado por agentes de la Policía paraguaya en virtud de una orden de captura internacional emanada por la justicia brasileña contra el político que lleva prófugo varios años y sobre el que pesa una condena de 17 años de prisión.

El político brasileño ya había sido capturado el pasado 19 de enero por agentes de Delitos Económicos en Capitán Bado. Sin embargo, al momento de su apresamiento, el brasileño exhibió un hábeas corpus que le otorgó un juez de Pedro Juan Caballero para que pueda circular por el Paraguay sin ser detenido.

El fiscal Hernán Mendoza, en una entrevista con radio ABC Cardinal, dijo que efectivamente no podía detener a Mariano, ya que tenía ese salvoconducto judicial, pero que al revisar su documento de identidad se percató de que la cédula fue renovada en 2015. Para hacer ese trámite el interesado debe presentar certificado de antecedentes penales y judiciales y, como tiene en su país condenas pendientes de 2008, 2011 y 2015, no se le podía haber renovado el mismo.

Ante esta situación, el fiscal Mendoza le abrió una investigación de oficio por producción de documento no auténtico y uso de documento no auténtico y, de esta manera, sí se pudo detener al exintendente y no liberarlo.

El de 20 de abril de 2004, Samuel Román fue asesinado por sicarios. Las investigaciones giraron en torno a las denuncias que hacía el locutor sobre hechos de corrupción en los que estaría involucrado Mariano. Por esa razón se decidió la muerte de Román y el político brasileño fue sindicado como autor moral.

En un juicio fue condenado a 17 años de cárcel, pero nunca se presentó a darse por detenido. Ahora se lo detuvo, pero por el tema de la renovación aparentemente fraudulenta de su cédula, y se espera que la justicia del Brasil envíe los antecedentes del político y se pida su extradición para que vaya a cumplir con la condena que tiene en suspenso.