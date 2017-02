Roban en oficina de Correos en Encarnación

Por Juan Augusto Roa, corresponsal

ENCARNACIÓN. Desconocidos saquearon el local de la Dirección Nacional de Correos y se llevaron encomiendas almacenadas en el lugar.

Los malvivientes rompieron una ventana de vidrio ubicada en el frente del edificio para ingresar. Es el segundo robo de iguales características en dos días.

"No podemos determinar qué se llevaron ni el valor de las encomiendas, pero a primera vista se nota que se llevaron cargadores de celulares entre otros objetos", explicó una empleada de la oficina.

La oficina de correos está ubicada sobre la avenida de acceso al puente internacional, en un lugar que durante las horas de la madrugada es muy poco transitado. Los ladrones rompieron un ventanal de vidrio ubicado detrás de un pilar, un sitio que prácticamente no se ve desde la calle.

"Es la segunda vez que nos entran a robar, hace más o menos un año tuvimos una experiencia similar, los ladrones entraron por una puerta trasera", lamentó Lilian Caire, jefa de personal de la entidad.

"Los ladrones abrieron cajas, paquetes y sobres de encomienda buscando objetos de valor. Por lo general no se envía dinero en efectivo. Sí me llama la atención que entre los objetos enviados por encomienda hay varios pasamontañas. No sabemos para qué envían pasamontañas a una zona donde no hace frío", refirió.

El local tiene una cámara de seguridad en su interior, pero la misma no captó el hecho debido a que estaba orientada hacia el sector de acceso público a la oficina.

Este es el segundo robo de similares características que ocurre en dos días en esta ciudad. Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes desconocidos rompieron una puerta de blíndex del local de lecturas Paraguay Lee, ubicado en la plaza, detrás de la Gobernación de Itapúa, y se llevaron tres bibliotecas digitales, por valor de más de un millón de guaraníes cada una.

Personal de la Comisaría 2ª y de Investigaciones buscan el esclarecimiento de los hechos.