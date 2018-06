Samudio irá a Petropar

La empresaria Patricia Samudio fue confirmada este viernes como presidenta de Petropar desde el 15 de agosto, señaló su actual titular, Eddie Jara. La mujer proviene del sector privado.

Fue Benigno López, presidente de IPS e integrante del equipo de transición de Mario Abdo, el que comunicó a Jara que su reemplazante será Patricia Samudio, una empresaria que ocupó cargos clave en la directiva de Puma Energy, en el sector privado.

Eddie Jara detalló que entregará “la casa ordenada” a Samudio y que proyectan ganancias para 2018. “La reunión fue para mantener el mecanismo de trabajo; se pretende que sea un equipo de transición bastante normal, bastante simple”, refirió Jara en conferencia de prensa de este viernes en Mburuvicha Róga.

El titular de Petropar agregó que solo le dio “titulares” sobre los proyectos del ente y que no profundizaron en estos temas. “Todavía no entramos en detalles; sí le di un pantallazo de los proyectos en los que estamos en proceso”, refirió.

En otro momento, Jara dijo que Petropar no subirá el precio del gas y que, pese a la suba del precio internacional de este carburante, existe un pequeño margen de ganancia.

Sobre la suba del precio del diésel y la nafta común, manifestó que el reajuste era necesario, por la suba del precio del petróleo a nivel internacional, y que esto fue comunicado a su sucesora desde el 15 de agosto.

Finalmente, Jara recordó que Petropar ganó US$ 57 millones en 2016, US$ 38 millones en 2017 y ganará a agosto de este año US$ 10 millones.