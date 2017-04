Seguiría trabajo informal de cuidacoches

Silverio González, de Parxin, dijo que la empresa busca formalizar el control de estacionamientos. Sin embargo, afirmó que “probablemente los que no queden a trabajar con la empresa van a ir a áreas de estacionamiento controlado no tarifado”.

En un principio, la Municipalidad de Asunción había dejado en claro que aquellos cuidacoches que no sean censados no trabajarán. La Asociación de Cuidacoches aseguraba que son en total cerca de 700, mientras que la empresa Parxin, que ganó la licitación para el control del estacionamiento tarifado en Asunción, dice que empleará a 450.

El sistema de control de estacionamiento tarifado empieza a regir desde el 5 de junio, por lo que el consorcio ya comenzó el proceso de entrevista y selección de los cuidacoches a quienes contratarán.

Silverio González Pavetti, de Parxin, expresó que tanto la empresa como la Municipalidad de Asunción buscan formalizar este sector laboral. Contradictoriamente, al ser consultado sobre qué pasaría con los que no queden seleccionados, respondió: “Tenemos dos áreas: el control de estacionamiento tarifado y el control de estacionamiento no tarifado. Probablemente los que no queden a trabajar con la empresa Parxin van a ir a la zona de estacionamiento controlado no tarifado”.

La tarifa será de G. 3.500 por hora y las cinco zonas tarifadas serán: microcentro, Sajonia, ANDE, Villa Morra y el Palacete Municipal, por lo que, si estas declaraciones fueran precisas, el resto de Asunción quedaría a merced de los cuidacoches no contratados y seguiría el trabajo informal.

“La prioridad es trabajar con los cuidacoches actuales (...) No descartamos que personas nuevas puedan entrar a trabajar con nosotros. Pueden acercarse al local de Cemupe (Centro Municipal de Promoción Empresarial), de 8:00 a 17:00. Se están haciendo evaluaciones personales, los psicólogos están probando la aptitud que tiene cada uno para brindar un servicio y la capacidad de reacción”, explicó González.

Preocupación de cuidacoches

Por otra parte, Vicente Gómez, de la asociación de cuidacoches, dijo que existe discriminación en un 50%. “Hay mucha gente entre nosotros que es de poco estudio y que tiene más de 50 años. Hay gente que no firma y se le quiere sacar a esta gente, y si se le saca de circulación a esa gente, qué oportunidad de trabajo va a tener otra vez”, comentó Gómez.

Denunció también que hay personas que van a las entrevistas que ellos, como asociación, desconocen: "Acá vemos gente que es de alta categoría, que nunca hemos visto en los espacios públicos. Nosotros hicimos un censo y hay gente que viene nomás, que le quiere sacar el espacio a las personas que están antiguamente”.