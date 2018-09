Temen conflicto entre indígenas

Por Alberto Núñez, corresponsal

CURUGUATY. Un líder indígena de la comunidad Bajada Guasu, ubicada en el distrito de Francisco Caballero Álvarez (Canindeyú), advirtió que podría haber enfrentamientos entre los nativos que invaden un inmueble en la zona.

El líder nativo aseguró que la comunidad Tacuara'i no existe y pidió al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) intervenir antes de que las cosas empeoren, porque ya hubo amenazas.

"Estamos preocupados por esta situación, porque los miembros de mi comunidad se fueron a invadir allá la propiedad de unos colonos. No tienen por qué hacerlo, ellos deben volver a su comunidad porque, inclusive, ellos son beneficiarios del Programa Tekoporâ", indicó Mauro Oliveira.

En cuanto a la desaparición de Isidoro Barrios (27), Oliveira señaló que podría ser una venganza por parte de los cabecillas de los invasores de las tierras en Alborada.

"Tuvieron problema con la familia de Derlis López. En mi comunidad, Isidoro Barrios y López se pelearon y supuestamente Barrios habría participado de la muerte del hermano de López, por eso calculamos que ellos se vengaron de Barrios y pretenden utilizar para ganar las tierras. Se tiene que investigar bien", señaló Oliveira.

El líder indígena aseveró que las personas que están invadiendo la estancia "Barolo-Fernandez" pertenecen a comunidades que están en los alrededores y que no necesitan tierras.

"A mí ya me amenazaron por no acompañar las acciones de ellos. Queremos que el Indi intervenga antes que de haya un enfrentamiento entre nosotros, porque hay gente que no apoya las invasiones. Las autoridades saben cuál es el problema", señaló el nativo.

"NO QUIERO VIOLENCIA"

Karina Riveros, una las propietarias de las tierras invadidas, señaló que no está a favor de la violencia e instó a los indígenas a salir de la propiedad y discutir ante la Justicia si las tierras son o no de ellos.

"Yo tengo las documentaciones de las tierras. A nosotros no nos gusta la violencia. Hace casi un mes que no podemos entrar en nuestra propiedad. Queremos que las autoridades nos ayuden", indicó.

Señaló que la propiedad sólo tiene 500 hectáreas, no 1.500 como se dice, y está siendo arrendada. "Ahora no se puede trabajar, por el conflicto", acotó.

El inmueble cuenta con una orden judicial, por la cual se ordena a la Policía resguardarlo en forma permanente, pero el comisario general Vidal Achicarro se niega a cumplirla, por lo que se expone a un proceso por desacato, refieren los datos.

El jefe policial no respondió nuestra llamada.