Una imputación desempolvada

El abogado Guillermo Duarte manifestó sus dudas sobre la imputación contra el extitular de la ANDE, Carlos Heisele. A su criterio la causa fue “desempolvada” a efectos de apartarlo de la defensa de la senadora Desirée Masi, denunciada por magnicidio.

Para el defensor resulta llamativa la imputación contra el exdirectivo, en una causa que está detenida hace unos tres años y que a su criterio no existen méritos para analizar una conducta irregular por parte del ingeniero Heisele.

“Era una causa que estaba absolutamente paralizada que ahora desempolvaron, la denuncia inicial además estaba focalizada en algunos funcionarios que habrían cobrado alguna coima lo que se investigó fue un cohecho, pero ahora se convierte en una lesión de confianza porque supuestamente se pagó de más por la línea dde 500 Kv”, explicó el defensor en contacto con ABC Color.

Para Duarte el proceso contra su suegro muestra sugestivas coincididencias, con la causa iniciada contra la senadora Desirée Masi, por un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Horacio Cartes, denunciada por el asesor jurídico de la EBY, Luis Canillas en base a conversaciones en mensajería instantánea.

“La lectura lógica indica que hay un plan para ocultar información en la denuncia contra la senadora Desirée Masi y en este caso me huele a que efectivamente es regurgitar un caso muerto para atacar a una persona, que me lleve a ocuparme de este caso y no ocuparme del caso de la senadora”, apuntó.

Duarte aclaró que establecerá una estrategia en el caso Heisele, una vez que acceda a la versión oficial sobre su imputación, sin que esto implique apartarse de la defensa de la parlamentaria.

Los afiscales José Dos Santos y Martín Cabrera imputaron al expresidente de la ANDE, Carlos Heisele, y a otras cuatro personas por supuesto pago irregular de indemnizaciones cuando se construyó una línea de 500 kV. El perjuicio causado supuestamente por el Carlos Heisele, Mónica Rodríguez y Jacinto Bernal asciende a la suma de G. 9.451.992.829.