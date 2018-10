Universidades requieren recursos para investigar y fortalecer autonomía

Por Clide Noemí Martínez, corresponsal

PILAR. Resaltan la necesidad de que las universidades tengan autonomía e incidan en el desarrollo de los pueblos. Fue durante la noche inaugural del sexto encuentro de Divulgación Científica de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de UNP.

Unos 69 trabajos de investigación serán desarrollados durante la semana en el encuentro que organiza la Universidad Nacional de Pilar. La actividad científica se extenderá hasta el viernes 5 de octubre y concluirá con la conferencia de la doctora Blanca Ovelar sobre “Desafíos de la Educación Pública en Paraguay”.

En el acto de apertura, realizado en el teatro San Alfonso, se tuvo una conferencia magistral del Dr. Eduardo Rinnesi, sobre el tema “Investigar en la Universidad, a cien años de la Reforma Universitaria”.

El expositor argentino fue declarado visitante ilustre por la Universidad Nacional de Pilar. Durante su ponencia Rinnesi afirmó que la reforma fue un fuerte movimiento de la democratización de la vida universitaria. “Nos ha dejado grandes textos, grandes documentos, algunos de ellos muy conocidos en América Latina. La libertad y el derecho son valores fundamentales para proyectar la vida universitaria hacia la sociedad”.

El expositor resaltó que el pueblo que sostiene el funcionamiento de las universidades con sus impuestos, debe ser compensado por las universidades que sostiene, produciendo para él los profesionales, los técnicos, científicos, los académicos, los profesores que ese pueblo necesita para realizarse y desarrollarse.

Destacó la necesidad de adecuar el lenguaje para acercarlo a la comprensión de todos los sectores de la población. Dijo que se debe recuperar la dignidad teórica, académica, universitaria, política de nuestras lenguas, para que el conocimiento producido en las instituciones tenga efecto en nuestros pueblos.

Afirmó que el lenguaje de la Academia “es un pasaporte a la inocuidad, un pasaporte a la inutilidad”. Indicó que en materia de investigación, el principio de autonomía es fundamental. “La autonomía, que es la capacidad para darnos a nosotros mismos nuestras propias normas, tiene que ser también la capacidad para decidir nuestras propias normas de pensamiento, nuestras propias normas de investigación, para decidir nosotros mismos con qué paradigmas investigamos y para hacerlo de un modo crítico”.

Señaló que no se puede separar la investigación de la docencia. “El investigador que se aísla de la docencia, el investigador que investiga como un tubo de ensayo y que no se confronta una o dos veces por semana con las preguntas siempre inteligentes, siempre astutas, desestabilizantes de los estudiantes, no puede ser buen investigador. Parte de la tarea de un buen investigador es estar preparado para contestar esas preguntas”.

Mencionó que las universidades primariamente están para formar jóvenes y que la tarea de investigación tiene que ponerse al servicio de esa formación. Esto enriquece y no entorpece la tarea de un investigador, añadió.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la UNP, Dr. Ever Villalba, significó que la investigación como aporte del conocimiento y comprensión de los grandes interrogantes de nuestro tiempo, debe contribuir a un mejor vivir de la comunidad.

Villalba sostuvo que la academia debe hacer frente a los desafíos que demandan estos tiempos y propiciar que desde su ámbito se fortalezca la investigación. Resaltó que desde las universidades públicas, la investigación debe estar al servicio de la gente y esto hace necesario que el área cuente con recursos propios. Defendió la autonomía que adquiere la universidad cuando puede disponer de sus recursos para investigar lo que atañe a su entorno comunitario.