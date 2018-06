Volverán a ocupar Cerro Corá

Tras el desalojo ocurrido en el Club Cerro Corá por parte de la Municipalidad de Asunción, autoridades del club lograron que un tribunal les proporcione una orden judicial para reinstalarse en la propiedad. Aseguran que volverán al club en dos o tres días

Pero, una vez que el presidente del club, Miguel Sosa y los demás integrantes del club se constituyeron en el lugar con la intención de recuperar su predio, se encontraron con que integrantes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se habían instalado en la propiedad, específicamente en el sector del hotel del club. Además, denunció el presidente de Cerro Corá, Miguel Sosa, la PMT instaló en el lugar cientos de motocicletas que fueron incautadas en las calles.

La autoridad del club lamentó que con estos vehículos “estén destruyendo la infraestructura del club que tanto dinero nos costó”.

A través de la orden judicial emitida por un Tribunal en lo contencioso y administrativo, integrado por los jueces Arcenio Coronel (presidente) Celeste Jara (miembro) y Ramón Rolando Ojeda (miembro) los integrantes del club lograron que quede suspendido el efecto de la suspensión anterior, emitida por resolución municipal del intendente Mario Ferreiro.

Esto lo lograron luego de plantear una demanda a través del mencionado tribunal, que les concedió la medida cautelar para dejar sin efecto aquel tenso desalojo ocurrido en marzo.

Pero los efectivos de la PMT se negaron a abandonar el predio del club, manifestando que tenían una “orden superior”, del intendente Mario Ferreiro de no retirarse del lugar.

Por su parte, la directiva del club sigue sosteniendo que la resolución de Ferreiro no corresponde. “Ellos hicieron figurar en el documento que esto era una plaza, y no decía plaza, en su momento, cuando esto se adquirió, en los años 80, figuraba en los documentos como fracción Emiliano R. Fernández, es imposible que esto sea una plaza, el predio tiene dos hectáreas, no existe en Asunción una plaza tan grande”, criticó Miguel Sosa, al tiempo de lamentar lo que, según es “un gran negociado que se está armando debajo de la mesa”.

Según Sosa, la intención sería quedarse con el terreno, que, según dijo, está valuado en 3 millones de dólares, para venderlo al mejor postor.

Ahora, anunció, comunicarán a la Policía Nacional sobre la orden de desalojo que tienen y aguardarán a que se emita un dictamen de la Comandancia para que uniformados los acompañen a realizar el desalojo. “En dos o tres días más vamos a desalojar a esta gente”, aseguró Sosa.

El presidente del club contó también que incluso la jueza Mafalda Cameron de Luque, que era la que había ordenado el desalojo del mes de marzo, emitió un documento por el cual desiste de su decisión.