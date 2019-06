Decí que sí al amado pastel mandi'o y gritá “¡aro, aro, aro!”, con San Juan app

En junio, nuestra fascinación por las comidas típicas se intensifica y debemos resignarnos a esperar una kermesse para darnos el gusto. Sin embargo, con “San Juan app”, podés decir que sí a ese pastel mandi'o tan deseado e ir a las fiestas tradicionales.

Junio es el mes de las comidas típicas y es imposible no sentir un antojo nocturno de comer una calentita empanada de mandioca o un mbeju recién preparado. Lo primero que viene a nuestra mente, al pensar en estos platos bien paraguayos, es una fiesta de San Juan, pues resulta inevitable no relacionar una cosa con la otra, pero ¿quién lleva el calendario de alguna kermesse a realizarse?

Una novedosa aplicación nos ofrece la oportunidad de no perdernos un solo San Juan durante todo el mes, la posibilidad de disfrutar de una amplia variedad grastronómica y de alguna que otra danza tradicional. San Juan app es una plataforma que te actualiza acerca de las próximas fiestas típicas que se realizarán. ¿A quién se le hubiera ocurrido apiadarse de nuestro terrible apetito por disfrutar, aunque sea, de un pajaguá mascada?

El creador de esta ingeniosa aplicación es Álvaro Blanco quien, motivado por las ganas de comer pastel madi’o, se animó a llevar a cabo su idea. “La app empezó como una broma: quería comer empanada de mandioca y no sabía dónde se iba a realizar una fiesta de San Juan; entonces, se me ocurrió la idea de crear una app que ubique cada evento tradicional a realizarse y, así, ya no quedarme con las ganas”, menciona Álvaro.

La app consiste en un mapa de Paraguay que cuenta con distintos marcadores sobre todo el territorio; cada pinche tiene información sobre un San Juan como el nombre, la fecha, la hora y la ubicación. También, la misma tiene otra opción, en la que una página redirige a Facebook o Twitter para que uno pueda postear los datos de su kermesse, contribuyendo a ampliar el catálogo de estas fiestas y que sea posible barajar una amplia variedad de opciones a la hora de asistir a una de ellas.

Primeramente, Álvaro publicó en su cuenta de Twitter la posibilidad de crear esta app, sin pensar en que ahora tendría tanta aceptación por parte de todos. Actualmente, la plataforma ya cuenta con más de mil descargas en play store y la participación de los internautas es constante, alentando de paso al joven con su emprendimiento.

De esta manera, en San Juan app ya se encuentran más de 50 opciones de fiestas a desarrollarse y estas van dedicadas a tus tardes de ocio o al antojo constante por disfrutar de alguna comida típica. Por medio de esta innovadora plataforma, podrás decir que sí a los tan adorados eventos tradicionales de junio, sin quedarte con el antojo insatisfecho de una butifarra o un sabroso chicharô trenzado.

Por Macarena Duarte (17 años)