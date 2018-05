Emprender tu propio negocio puede ser una buena solución a la falta de trabajo

No tenés dinero ni conseguís empleo por ningún lado, ¿qué vas a hacer? Empezar un emprendimiento, como abrir una microempresa, puede ayudarte a solucionar problemas financieros y, aunque sea difícil, no es imposible. ¿Te animarías a iniciar tu negocio?

¿Por qué no se te ocurrió antes pensar en crear tu propia mini empresa y ser tu propio jefe? Es lo que muchos planean al iniciar un emprendimiento y conseguirlo puede ser muy difícil al principio, pero una vez que lo logres, sentirás una satisfacción inigualable.

A veces, cuando la situ está complicada, necesitás buscar la forma de ganar dinero, pero esto se vuelve difícil al no encontrar trabajo. Una opción es crear tu propio emprendimiento. Si bien se necesita un poco de capital para empezar un negocio y además lleva muchos papeleos, puede ser una buena salida a tu crisis laboral.

Elegir qué ofrecer es un problema que puede ser difícil de resolver, ya que hay de todo en cualquier parte. Muchas personas se dedican a vender maquillajes, ropas, accesorios y cremas para el cuerpo cuando comienzan su negocio. Si no sabés qué producto brindar, les podés preguntar a tus amigos qué les gustaría comprar o qué cosas les cuesta más conseguir y así ves la forma de adquirirlas para luego comercializarlas.

Si tenés algún talento como pintar o diseñar podés empezar a explotarlo y ganar dinero. Muchos jóvenes han empezado a crear remeras muy originales con frases e imágenes hechas a mano; también hay quienes pintan termos o guampas con bastante destreza. Las comidas, ya sean dulces o saladas, casi siempre tienen éxito, ya que entre nuestros amigos y conocidos, ¿a quién no le gusta comer bien?

Actualmente, muchos negocios funcionan a través de internet y las redes sociales, lo que logra que ahorres el gasto de alquilar o comprar un lugar que, a veces, representa un alto costo en dinero. Ahora, si inevitablemente necesitás un lugar para vender tus mercancías, podés hacerlo en tu propia casa o pedirle a un familiar que te preste algún espacio disponible.

No porque empieces un negocio nuevo significa que vas a volverte millonario de un día para el otro; al contrario, al principio vas a tener varios gastos y, es probable, que te agobies mucho y sientas que nada te sale bien. Tranquilo, no todo está perdido y acordate que Roma no se construyó en un día.

Habrá momentos en los que vas a pensar “¿en qué me metí?” y quieras tirarlo todo por la borda, porque no tenés ventas o no te va como te gustaría, pero es algo normal, nadie dijo que sería fácil. Es importante que, a medida que progreses, también vayas variando tus productos.

Si estás pensando en iniciar un emprendimiento, animate, pero primero informate y analiza bien todas tus opciones. Comenzar un proyecto desde cero puede ser aterrador, pero una vez que empezás y vayas viendo tu progreso, vas a sentirte muy orgulloso, con ganas de seguir creciendo. ¡Ánimo, el triunfo puede estar a la vuelta de la esquina!

Por Divina Alarcón (18 años)