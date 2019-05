En guaraní, ahora podemos disfrutar canciones, videos, historietas y clásicos

¿Alguna vez te imaginaste escuchar las canciones de Oasis o de Bob Marley en guaraní? A través de covers musicales, historietas y traducciones de libros clásicos, una lenta pero esperanzadora tendencia juvenil busca dar más valor a nuestro dulce idioma.

“Ko'ãga nemomandu'ata ha'ekuéra mba'epa oiko...”, dice la primera línea de Wonderwall, la memorable canción de Oasis; la gran sorpresa es que el conjunto de tiernas emociones, que transmite la letra de este hit, es comunicado a través del guaraní. Esta versión paraguayizada fue llevada a cabo por el compatriota Néstor Amarilla Ojeda, un realizador audiovisual quien afirma encontrarse deseoso de seguir traduciendo clásicos.

El video de Wonderwall en guaraní no es el primero y tampoco será el último con esta temática. La canción No woman, no cry, de Bob Marley, ya había probado los dulces acentos de nuestra lengua gracias al compatriota y, dentro de poco tiempo, una canción de Coldplay también lo hará.

"Crecí viendo cómo todos devaluaban un idioma que había sobrevivido dos guerras y una dictadura, y lo único que pude hacer fue aferrarme a esa lengua, pensar, hablar y ser guaraní", cuenta Néstor. El joven afirma que las traducciones son una manera de romper las barreras del idioma y regalar nuevas poesías a los hablantes del guaraní.

Por otra parte, reescribir clásicos para pasarlos a nuestro idioma es una iniciativa que lleva años atrayendo a aquellos que disfrutan de la literatura y del humor gráfico. Con un lenguaje accesible y orgullosamente paraguayo, obras como Martín Fierro, Don Quijote y El Principito captan a los curiosos y a los lectores apasionados.

El entretenimiento televisivo también ha sido partícipe de la nueva valoración del guaraní, ya que programas como El Chavo del 8 e, incluso, Dragon Ball están disponibles con diálogos en nuestro querido avañe'ẽ, en YouTube. Con una frase “mil'i ovale la churro, Ñoño”, don Ramón pasa de ser mexicano a convertirse en uno más de nosotros.

Asimismo, las ocurrencias de la curiosa Mafalda y las aventuras de Condorito también han sido traducidas al guaraní. Estas interesantes historietas constituyen una excelente manera de involucrar a muchos adolescentes y jóvenes en la conservación de nuestra lengua guerrera.

Las remeras con nombres de ciudades norteamericanas como “California” o “Los Ángeles” son progresivamente desplazadas por prendas con inscripciones en guaraní. "Kuña mbarete”, “Che rova espejo mba'e piko?” y “Che la reina” se han convertido en las frases que los jóvenes prefieren llevar en el pecho.

Encontrar nuestro idioma en programas cómicos, películas, canciones e, incluso, historietas puede ser la puerta de entrada a un nuevo futuro. De esta manera, la idea de que hablar guaraní te hace una persona vulgar parece que, por fin, está en proceso de ser cambiada por un ferviente amor a nuestra histórica lengua nativa.

Belén Cuevas (17 años)