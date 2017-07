Exceso de shows y chismes faranduleros en la TV paraguaya

Estás con tu familia; desean ver algo interesante en la TV y lo único que observan son mujeres con poca ropa y conductores contando chistes de mal gusto. Los programas de cultura o con algún contenido educativo para las personas son de escasa emisión.

En los últimos tiempos, los programas de TV han sido bastante vulgares para los televidentes, por la pobreza de sus contenidos. La cultura y los medios de educación, a través de transmisiones serias, van disminuyendo.

Muchas personas deciden ver canales internacionales antes que los de producción nacional; asimismo, otros prefieren evitar completamente la televisión paraguaya. ¿Qué estamos viendo? Es la gran pregunta al observar a modelos semidesnudas o faranduleros creando polémica e intrigas entre ellos mismos.

La mayoría de los paraguayos no tienen acceso a la TV por cable para ver programas internacionales, en donde sí hay muchas opciones, incluyendo documentales y series interesantes. Localmente, no le queda otra alternativa que ver las transmisiones nacionales que, con frecuencia, son obscenidades disfrazadas de show para ganar más rating. Opciones para despejarte viendo la TV paraguaya, lastimosamente, no tenés.

Se volvió habitual que los menores de edad sean televidentes de programas sin censuras, afectando así a su proceso de formación. Muchas veces, los padres permiten que sus hijos vean telenovelas o emisiones con mujeres y hombres con poca o ninguna ropa, hasta altas horas de la noche, a pesar de que el horario para los niños frente al televisor sea solamente hasta las 21:00.

Aprender más de historia o de los programas de autoformación en oficios, en los cuales vas a tener un aporte educativo que te va a servir en la vida cotidiana, es lo que falta en la TV paraguaya. Asimismo, canales que fomenten el desarrollo cultural en la sociedad es lo que necesitamos. No así los programas basura que muestran solamente shows de dudoso gusto.

¿Te imaginás un lunes en el colegio, en donde todos debatan sobre las respuestas correctas del programa cultural o las recetas de cómo hacer una torta de chocolate? Sin embargo, vivimos en un país en donde se discute más la pelea que tuvo la modelito con su exnovio, el jugador, en una emisión farandulera o las escenas indecentes del programa de baile nocturno.

Necesitamos contenidos interesantes, en donde los chismes, las peleas, los escándalos, los amoríos y los engaños no sean los puntos centrales, tampoco la figura femenina vestida inadecuadamente. Qué bueno sería sentarte un domingo con toda la familia a ver emisiones de calidad nacional, que puedan disfrutar hasta los chicos. Ya es hora de decir: ¡Basta de programas basura en la televisión!

La falta de creatividad e innovación por parte de los dueños de las cadenas televisivas en el país es el problema clave que uno encuentra al mirar canales nacionales. A veces, es mucho mejor sentarte afuera con tus amigos a tomar tereré antes que acostarte y ver telebasura.

Por Mónica Rodríguez (18 años)