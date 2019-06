Mezclando el humor y el guaraní, un joven creó su página de memes a lo nacional

“Aka'u, ndajerái, vare'áre ndavy'ái” compone una de las frases de la página “Ndish”. La fusión del idioma guaraní y el humor paraguayo hizo que Hugo Ruiz (28) cree su cuenta de memes, a fin de resaltar con gracia nuestro singular idioma nacional.

Una frase creativa y un meme pincelado con mucha gracia conforman los ingredientes de la receta que nos saca una sonrisa de oreja a oreja. Entre cientos de páginas de humor que existen en las redes sociales, “Ndish” destaca con sencillez el plus que lo caracteriza: el idioma guaraní.

Hugo Ruiz, responsable de crear una página humorística, cuenta que “Ndish" quiere demostrar que el guaraní se puede utilizar en diferentes contextos. “Deseo que las nuevas generaciones vean al idioma con otros ojos, que lo admiren y valoren, pues por años el guaraní fue discriminado y puesto en segundo plano, corriendo riesgo de morir si no generamos plataformas que permitan que siga creciendo de manera diferente”, expresa el joven.

La página posee un contenido cargado de frases y memes, además de videos de escenas, dobladas en guaraní, como “la lisiada”, “¿sos caradura, verdad?” y otros audiovisuales que, en su momento, se hicieron virales. “Los escritos surgen de situaciones cotidianas, de lo que me pasa y lo que se puede generar en el infinito e increíble mundo de Internet”, indica Hugo.

Además, el joven manifiesta que la sonoridad del guaraní es de su agrado y, por eso, acostumbra escribir frases sueltas en un anotador, las que luego van convirtiéndose en una poesía o un relato para la página. “Ndish es una onomatopeya que evoca sorpresa; me gusta mucho el nombre porque es corto, fácil de recordar y, además, tiene una letra compuesta que solo existe en guaraní, ND, así como muchas otras singularidades que nos regala el idioma”, señala.

Hugo cuenta que viajó a Buenos Aires, Argentina, hace más de un año, a fin de trabajar pues, aparte de hacer reír a sus más de 86.600 seguidores en Facebook, es diseñador gráfico. “Estudié dirección audiovisual en Paraguay y acá en Argentina me sigo formando en los ámbitos de diseño, dirección de arte y publicidad”, añade.

El proyecto Ndish ya tiene varios años, con altos y bajos que dependen exclusivamente del tiempo que Hugo dedica a los contenidos; “siempre lo hice de forma paralela a mi trabajo”, agrega. Por otro lado, según Hugo, la clave para que un meme tenga gracia está en la identificación, pues si la gente se siente caracterizada con las situaciones que se plantean, el éxito está asegurado.

Hugo expresa que no deja de sorprenderle la aceptación de su contenido, ya que mucha gente comenta en el marco del respeto y del amor por el guaraní. “Eso me da más ganas de seguir creando; recuerden siempre que este idioma no está por debajo del español, ambos merecen igualdad de condiciones en todos los sentidos”, finaliza.

Por Ezequiel Alegre (18 años)