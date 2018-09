“Quiero aprovechar al máximo mis estudios en Rusia y aportarlos a mi país”

El apasionante campo del periodismo no se limita a simples entrevistas y a modelar en programas de TV. Dalia Ruiz Díaz (19) se anima a romper ese prejuicio, ya que obtuvo una beca para estudiar ingeniería en sistemas de la comunicación en la fría Rusia.

Las historias de nuestros jóvenes becados nos erizan la piel con sus vibrantes testimonios. El deseo de forjar un país renovado está en manos de los estudiantes que se forman en las universidades más prestigiosas del mundo.

Dalia forma parte de este grupo de soñadores y estudiará ingeniería en tecnologías de información y sistemas de comunicación en la lejana Rusia. La joven de Villa Elisa comenta que se empeñó en aprender un idioma extranjero y, por casualidad, se enteró de las becas. “En la ANR asistí a clases de chino mandarín y ruso, este último me gustó más. En agosto del 2016 me informaron que la Embajada de Rusia ofrecía becas para muchas carreras. Preparé mis documentos, pero lastimosamente el año pasado no pude ir, porque era todavía menor de edad y me exigían más trámites”, relata.

La insistencia de Dalia la motivó a seguir el protocolo de admisión: “En enero de este año me llamaron de la Embajada para presentar mis documentos. El proceso de selección consta de una audiencia, digitalización en pdf de certificados de estudios, historial académico y el pasaporte, todo traducido en ruso”, explica la joven, quien ingresó el año pasado a la Facultad de Filosofía UNA.

La noticia de la aceptación no se hizo esperar debido al impecable perfil de Dalia, quien rememora aquel momento. “Un sábado a la mañana me llegó un correo de la universidad. No entendí la carta porque estaba escrita en ruso y, después de traducirla, comencé a gritar. 'Por fin te vas a ir', me dijeron mis hermanos”. La Universidad Politécnica “Pedro el Grande” de la ciudad de San Petersburgo será la institución a donde asistirá la joven compatriota. El primer semestre consistirá en clases intensivas del idioma ruso en una escuela preparatoria. “Elegí ese sitio después de haber investigado mucho, porque me atrajeron su plan de estudios y la destacada trayectoria en la historia del país. Amo el periodismo, por ello, quise buscar un programa más técnico e innovador”, destaca.

Dalia argumenta su decisión de viajar a otro continente en busca de una mejor formación intelectual: “Es todo un sueño estudiar muchas áreas de la comunicación que me llaman la atención y que no se enseñan en mi país. Quiero aprovechar al máximo mis estudios allá”.

Un territorio enorme, el difícil idioma y el frío carácter de la mayoría de la gente hacen de Rusia un país desafiante. Sin embargo, Dalia se siente familiarizada con la cultura, debido a su afición por sus músicos. “Estudié en un conservatorio y los compositores rusos que más me atraen son Dmitri Shostakóvich y Serguéi Rajmáninov”, cuenta.

Esta mañana, Dalia emprende su vuelo a Rusia, motivada por su pasión: el periodismo; por ello, insta a los jóvenes a soñar. “Anímense, las oportunidades les esperan. Papá decía: “Che rajy, el estudio es lo único que te saca adelante”, finaliza.

Por Víctor Martínez (19 años)