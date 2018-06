Si un delincuente de pronto te ataca, ¿harías justicia por manos propias?

Un malviviente armado entra a tu casa; tu vida y la de tu seres queridos están en riesgo y la única opción es hacer justicia por manos propias. La pregunta es: ¿Eliminarías una vida para proteger la tuya y la de tu familia, aunque puedas terminar preso?

ETIQUETAS

Cuando el sueldo mínimo apenas cubre los gastos del mes y, para colmo, llegan los ladrones a llevar tus pertenencias que adquiriste a cuotas, seguro pasa por tu mente darle más que una patada al malhechor. Obviamente, cualquier persona sentiría impotencia y mucha rabia al saber que sus cosas fueron robadas, pues el sudor de las horas trabajando fue en vano.

Entonces, cuando el hartazgo de las acciones de los rateros llega a su límite, entra el interminable debate de hacer o no justicia por manos propias. Muchos están totalmente de acuerdo en “darles la lección” a esas personas que arrebatan derechos ajenos, pero otros prefieren que la justicia se haga cargo de los hechos delictivos.

Días atrás circulaba un video por todas las redes sociales en donde se observaba a una joven que intentaba robar un par de jeans puestos en ella y, ante el descubrimiento de las empleadas del local comercial, la agarraron a cachetadas y golpes. “Se merecía, por puerca”, “para que aprenda a no robar” o “más garrote lo que se le tenía que dar” fueron algunos comentarios que no se hicieron esperar, mientras que otros internautas expresaron que no hacía falta lastimarla demasiado.

Sin dudas, el producto de una justicia pobre se ve reflejado a través de las acciones de los ciudadanos, ya que no es la primera vez que salen a luz hechos similares. Cualquier persona, cansada de tanta delincuencia, actuaría con furia si es víctima de los maleantes. Quién sería el tonto que le diría a un ladrón: “Robá nomás y disparale a quien quieras, que después llamo a la Policía”. Lógicamente, no te detendrías a pensar qué dice el Código Penal o qué ley no te ampara si garroteás al sujeto, pues lo primero que uno hace es intentar protegerse.

También deja mucho de que hablar el caso de Eligio Gómez Cristaldo, quien fue condenado a 15 años de cárcel por doble homicidio en el 2013 por legítima defensa. Sin embargo, solo estuvo dos años en prisión luego de que su libertad sea concedida. El desenlace de este hecho fue celebrado en redes, pues muchos ciudadanos sostienen que seria injusto ver a un trabajador pasar miles de días tras las rejas, solo por defender su vida ante la inminencia de perderla.

¿Será que unos puños por la cara y fuertes patadas harán que un delincuente piense más de una vez antes de cometer un delito? Lastimosamente, existen casos en donde las víctimas pasan a ser victimarios. Si estuvieras en un situación donde tu vida se ve arriesgada, ¿matarías por defenderte del delincuente?

Por Ezequiel Alegre (17 años)