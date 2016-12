“Manejar a solo 140 km/h es un poco aburrido”

El holandés Gerard de Rooy, campeón en camiones del Dakar 2016, ve “buenas posibilidades” de alzarse con la edición 2017. Las normas no le permiten superar los 140 kilómetros por hora, lo que el conductor de Iveco considera “un poco aburrido”.

Empezó a correr en 2002 y este será su 13º participación. El hijo de Jan de Rooy, monarca en 1987, ya exhibe dos títulos en su palmarés, los del 2012 y 2016.

Con el paso de los años, la velocidad límite se fue modificando, y hoy en día para los camiones es 140 kilómetros por hora. Aunque su camión Iveco, de 1000 caballos de fuerza, tiene un controlador de velocidad, no puede exceder el límite o será penalizado. “A veces manejar por cinco minutos a solo 140 kilómetros por hora puede ser un poco aburrido”, confesó en entrevista con ABC.

De Rooy sostiene que ser el defensor del título no significa una presión extra y que tiene buenas posibilidades de no sufrir inconvenientes. “Creo que tenemos buenas posibilidades. Si no tenemos demasiados problemas con los neumáticos, con lo mecánico, el equipo es bueno, no cambiamos mucho el factor humano y eso también es de ayuda. El camión es el mismo del año pasado. Creo que tenemos buenas posibilidades”.

La altura boliviana y el clima paraguayo

De las temperaturas bajo cero de Holanda al inestable y caluroso clima paraguayo, “un gran cambio” que no cree pueda afectar su rendimiento. “Es bueno estar acá unos días antes de iniciar la competencia para conocer el clima. En Holanda hace -5 grados, es un cambio grande. La lluvia no es muy buena para los camiones pero las condiciones son las mismas para todos”, manifestó.

Precisamente, es la lluvia la parte que más atiende, incluso por encima de la altura de Bolivia. “En los años anteriores (la altura) no nos causó grandes problemas. Solo hicimos pequeños cambios en el camión, es casi lo mismo que el año pasado. Nos fue bastante bien, no creo que haya grandes inconvenientes”. “Cuando llueve, no es mi parte favorita. Creo que habrá mucha lluvia, como el año pasado. Eso será un desafío”.

Paraguayos “entusiastas”

Aunque llegó hace unos días al país, aún no pudo conocer mucho. Sin embargo, destaca el entusiasmo y la receptividad. “La gente es muy entusiasta. Cada año que visitamos un país nuevo, la gente se muestra muy feliz por la carrera. Hay buena receptividad. Se siente bien”, analizó sobre el ambiente que se vive en tierra guaraní.