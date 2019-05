Se confirma un retorno

Pedro Aldave, representante de futbolistas, confirmó al Cardinal Deportivo que el delantero paraguayo Alfio Oviedo, de 23 años, retornará a Cerro Porteño. El atacante ya había jugado en el club y últimamente militó en Newell's Old Boys.

“Alfio Oviedo vuelve. Esto es así. Newell's no hará uso de la opción y vendrá al club”, arrancó confirmando Aldave y añadió que “la idea es que se recupere en Cerro”.

“Ahora, si el entrenador nuevo no lo tiene en cuenta veremos otro club, porque él tiene que jugar y no da que se quede si no lo van a tener en cuenta. Cerro lo quiere de vuelta, pero dependerá del entrenador”, repitió el entrevistado.

Acerca del paso de Oviedo por Argentina, el empresario señaló que el problema fue que no tuvo muchas oportunidades de demostrar su valía y además había generado mucha expectativa. “Jugó poco y Newell's es un club complicado. Si no entrás bien, después no tenés más chances”.