Azcona, a la orden

RIO DE JANEIRO. Pablo Repetto habló en conferencia de prensa, no confirmó el equipo que jugará ante Botafogo por la Libertadores. Si confirmó que Librado Azcona se recuperó y está a la orden para el partido en el Nilton Santos.

“Estamos bien, esta tarde vamos a entrenar para después reconocer el campo de juego para quedar listo en la parte de los entrenamientos, después veremos videos para quedar en un cien por ciento para el juego”, fue lo primero que señaló el entrenador de Olimpia.

Repetto habló del Botafogo y dijo que sabía que tenía dudas para confirmar el equipo pero que saben que Camilo y Walter Montillo estarán en el once inicial. Dijo que tiene dos laterales que van al ataque y que el “Fogao” es un equipo agresivo y con buen juego. “Trataremos de tener precauciones, lo importante es que nuestro equipo tenga el juego que estamos buscando”, señaló.

Fue consultado si cómo ve la serie ante Botafogo, aseguró. “Ninguna serie se define en un partido, les pongo el ejemplo de Capiatá y Universitario de Perú, ninguna serie garantiza nada, vamos a buscar un resultado positivo, si es posible ganar, que es lo primero, si no se puede ganar, empatar, y si se empata que sea con algún gol”.

No quiso dar pistas del equipo. “No voy a dar muchas pistas, tuvimos un buen primer tiempo con Independiente del Valle, hubo cosas buenas y otras que mejorar, faltan sincronizar algunos movimientos, el equipo lo van a saber el día del partido. Azcona está bien, entrenó bien y lo tendremos en cuenta, está a la orden”.

Mencionó que los 20 jugadores que llegaron a Río de Janeiro están en condiciones de jugar ante el Botafogo, el miércoles a las 20:45.

Sobre Rodrigo Burgos aseguró que todavía no le confirmaron si vendrá o no a Olimpia. “Todavía no me confirmaron, tenemos un jugador que está lesionado como Villalba y pensando en lo que se nos viene, de tener doble competencia, necesitamos en esa posición, se le ofreció al club y puede ser un buen aporte porque Villalba seguirá afuera”.

Repetto afirmó que aún no encontró el equipo ideal. “Aún no encontré el equipo, lo sigo buscando, todavía no estamos en un cien por ciento de lo que queremos, estamos analizando y viendo que es mejor para cada partido, estamos transitando una línea que es hasta ahora positiva, tratamos de mejorar cada día”, finalizó.