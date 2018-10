Cartelera de la 13ª fecha, lista

El lunes, en reunión de la divisional, se programaron los encuentros de la décima tercera y cuarta fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), además de algunos pendientes.

Son 38 los encuentros pendientes a regularizarse, de los cuales 24 se reprogramaron para la siguiente semana y posterior, dejando ya sin efecto el tercer adelanto que tenían previsto para poder así regularizar esos partidos.

Debido a las lluvias de estos días, los encuentros que se debían disputar mañana en Parque Guasu ya fueron postergados para el viernes.

- Cartelera del fin de semana:

* Nacional – Independiente CG, en Parque Guasu. Viernes: Sub 18 (07:00), Sub 19 (09:00), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Sábado, en auxiliar de Nacional: Sub 14 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Guaraní – Cerro Porteño, en Ex – Tembetary (Ypané). Jueves: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00)

Viernes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Libertad – Deportivo Capiatá, en Colegialito. Jueves: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 18 (14:00). Viernes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (07:30) y Sub 19 (14:00).

* Sol de América – Sportivo Luqueño, en auxiliar de Sol. Jueves: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30)

Viernes: Sub 16 (07:30) y Sub 17 (09:30). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30).

* Olimpia - General Díaz, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (07:00).

* 3 de Febrero – Deportivo Santaní. En Sol del Este (Ciudad del Este). Jueves: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30). Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Viernes: Sub 18 (08:00) y Sub 19 (10:00).

- Los principales:

* Sub 14: Libertad 31 puntos, Olimpia 28 y Cerro Porteño 25.

* Sub 15: Libertad 32 puntos, Olimpia 27 y Nacional 23.

* Sub 16: Nacional 26, Cerro Porteño 24 y Deportivo Capiatá 20.

* Sub 17: Cerro Porteño y Nacional 27puntos, Libertad 23.

* Sub 18: Libertad 29 puntos, Sol de América 23 y Nacional 22.

* Sub 19: Libertad 26 puntos, Cerro Porteño 22 y Olimpia 21.