Champions en alto

Los Reds derrotaron a los Spurs en una apretada final que se definió con un gol en el principio y otro en el cierre. La consagración les permite sumarse al podio de los más ganadores de la historia de la competición.

El momento cumbre lo encabezó el capitán del equipo, el volante de la selección de Inglaterra Jordan Henderson, ante la mirada de un Wanda Metropolitano repleto de hinchas.

The moment every Liverpool fan has been waiting to see!! 🏆 pic.twitter.com/Ntl8UpF27J