¿Comienza o no el Apertura?

Marco Trovato señaló que el inicio del torneo depende del aumento de los ingresos económicos por parte de la TV: “Si no hay una respuesta positiva, esta noche vamos a definir si arranca o no”. Hoy será un día clave para el comienzo o no del Apertura 2017.

“Hoy quedó el presidente de la APF (Robert Harrison) en llamarnos. No estamos contentos con los ingresos de la televisación. Tigo (dueña de los derechos) tenía que pasarnos el nuevo importe. Tenemos una reunión esta noche para poder definir si arranca o no el campeonato”, señaló Marco Trovato durante la presentación de la nueva camiseta de Olimpia. Los clubes buscan un aumento en los ingresos por parte de la TV y, de no existir un acuerdo, el inicio del Apertura podría postergarse.

“Si no hay una respuesta positiva al presidente Harrison, porque desde el año pasado viene solicitando esta modificación y creo que ya se cumplió el plazo suficiente. La modificación tiene que llegar y debe ser hoy”, añadió el presidente. “No podemos cobrar US$ 300.000 al año por club, es una locura. Si no hay una respuesta positiva hoy, seguramente esta noche vamos a tener una resolución sobre el tema”, siguió.

Los titulares de los 12 clubes de Primera División se reunirán esta noche para tomar una resolución sobre la oferta que presenta la TV a través de Robert Harrison. “No me cabe la menor duda que se tienen que cambiar los números. No tiene sentido jugar fútbol así”, culminó Marco Trovato.