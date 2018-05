Cristian Aquino, en el blanco y negro

Se realizó este lunes el sorteo de los jueces para los compromisos correspondientes a la fecha 20 del campeonato Apertura. Cristian Aquino estará en el duelo de Olimpia, partido que podría definir el título.

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol llevó a cabo este lunes el sorteo de jueces para los cotejos correspondientes a la fecha 20 del torneo Apertura.

FECHA 20

Martes 29 de mayo

Deportivo Capiatá vs. Nacional, en el Erico Galeano, a las 19:40. Árbitro: Juan Benítez.

Miércoles 30 de mayo

Guaraní vs. Deportivo Santaní, en el Rogelio Silvino Livieres, a las 17:00. Árbitro: Óscar Velázquez.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño, en el Feliciano Cáceres, a las 19:15. Árbitro: Ulises Mereles.

Olimpia vs. Libertad, en el Defensores del Chaco, a las 19:15. Árbitro: Cristian Aquino.

Jueves 31 de mayo

General Díaz vs. 3 de Febrero, en el Adrián Jara, a las 17:30. Árbitro: Arnaldo Samaniego.

Independiente vs. Sol de América, en el Ricardo Gregor, a las 19:40. Árbitro: Giancarlos Juliadoza.