“Tenía la ilusión de seguir”

Cristian Insaurralde, volante argentino de Cerro Porteño, confirmó que el O'Higgins chileno, dueño de su pase, rechazó la oferta de extensión de préstamo con el Ciclón, por lo cual le quedarían dos partidos más de azulgrana. Su destino sería Colo-Colo.

El futbolista comentó a la 730AM que aún no habló con los dirigentes del Ciclón; sin embargo, confirmó que desde O'Higgins le comunicaron que rechazaron la oferta de extensión de préstamo que ofreció Cerro para seguir contando con él.

“Tenía la ilusión de poder seguir aportando para este proyecto; la gente me demostró su cariño y me ayudó en muchos momentos. El grupo también y el cuerpo técnico siempre me respaldaron”, manifestó el argentino.

“Por lo que veo, estaría jugando estos últimos dos partidos con Cerro. No es seguro que me voy, hasta el 30 de junio tengo contrato. Si me voy, me voy con ganas de haberme quedado”, explicó el jugador.

¿Y ahora?

Insaurralde reveló que le han dicho que tiene ofertas de Colo-Colo y de clubes de México y la MLS.