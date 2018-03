El fin de semana de la MLS

El New York City de Jesús Medina recibirá al Orlando City (sin Josué Colmán) en el tercer partido de la Major League Soccer. Por su parte, el Atlanta de Miguel Almirón enfrentará al líder de la Conferencia Oeste. Repasá la jornada en los Estados Unidos.

Josué Colmán es el único paraguayo que todavía no debutó en la Major League Soccer: el delantero sufrió una lesión en la cadera, está en la última etapa de su recuperación y no jugará contra el New York City de Jesús Medina (sábado a las 16:30 en el Yankee Stadium). La jornada en los Estados Unidos arrancará mañana con ocho partidos y culminará el domingo con uno.

Por su parte, el Atlanta United de Miguel Almirón recibirá al Vancouver Whitecaps (uno de los dos líderes de la Conferencia Oeste), mañana a las 20:30. El exCerro Porteño erró un penal en el estreno de la temporada 2018 pero marcó en la victoria del conjunto de Gerardo Martino en el último juego (3-1 vs DC United).

El domingo, el Dallas de Cristian Colmán recibirá a Seattle Sounders, a las 18:00, en el cierre. Los Cowboys jugaron la primera fecha y el delantero guaraní ingresó a los 63', mientras que quedaron libre en la siguiente rueda.

Por último, el Portland Timbers no tendrá acción esta fin de semana: el cuadro de Cristian Paredes suma dos derrotas consecutivas y está último en la clasificación Oeste sin punto.