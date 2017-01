Admitió el interés de Olimpia

Lucas Barrios rompió el silencio en ABC Cardinal y admitió el interés que tuvo Olimpia por él: “hubo el interés que fue muy fuerte e hicieron todo el esfuerzo para contratarme”. El delantero decidió quedarse en Palmeiras por un objetivo personal.

El fútbol paraguayo parecía juntar a varios históricos de la Selección en el mercado de verano: Nelson Haedo Valdez firmó con Cerro Porteño y Rambert Vera con Sportivo Luqueño. Seis meses antes, Roque Santa Cruz volvía a vestir la camiseta de Olimpia. Cuando el 2016 llegaba a su fin, ABC Cardinal informó la posible llegada de uno más: Lucas Barrios. La noticia generó incertidumbre mientras Marco Trovato intentaba negociar con el jugador para su llegada a Para Uno.

“Lo de Olimpia se habló mucho. La verdad estoy feliz del interés de Olimpia, de querer contar conmigo. Hubo el interés que fue muy fuerte”, así arrancó Lucas Barrios en el Cardinal Deportivo. El delantero admitió que se comunicaron con él para formar parte del plantel de Pablo Repetto pero que decidió quedarse en Brasil por un objetivo personal: “Yo tengo contrato con el Palmeiras, un año y medio más. Algo personal mío también. Me gustaría cambiar esa imagen que dejé el año pasado. El interés de Olimpia fue real. Hicieron todo el esfuerzo para contratarme pero la decisión fue esa, la de quedarme acá y tratar de hacer lo mejor”, subrayó.

En su momento, el propio Marco Trovato expresó a la 730 AM que la posible llegada de Barrios era una cuestión periodística y que nunca habían hablado con él. Pero desmintiendo esta situación, el jugador contó que: “tengo una relación muy buena con Marco, el presidente. Él me llamó para contratarme y le agradecí. Hoy no se pudo dar por una decisión personal y el contrato con Palmeiras pero estoy agradecido por el interés. Algún día me gustaría volver a jugar al país y ojalá que sea ahí para que la gente me vea”, señaló.

Más allá de continuar en Brasil, donde tiene contrato hasta junio de 2018, Lucas no descartó jugar en Olimpia como en nuestro país en algún momento de su carrera. “Es un club grande (Olimpia) y le tengo un respeto por todo lo que ganó. A mí me gustaría jugar al fútbol paraguayo y me gustaría jugar en el país. Hoy no depende mí, depende de los contratos que tengo”, culminó.