El problema que sacó a Molinas

Osmar Molinas no continuará en el Deportivo Capiatá y el volante cree que esta decisión se debe al inconveniente que tuvo con el vicepresidente Óscar Barreto por un celular. “Estoy apenado por salir así de una institución muy ordenada”, lamentó.

“Creo lo mío fue por un pequeño problemita que tuve con el vicepresidente y no se pudo solucionar de la mejor manera (...) Fue contra el Sportivo San Lorenzo, el que se suspendió. Tuvimos un pequeño roce. Después de la cena llega y nos dice algunas cosas, nos quiso sacar los celulares. No accedí porque mi señora estaba embarazada en ese momento”, explicó.

“Quedé como el rebelde y me duele mucho. La gente que me conoce bien sabe que no soy de armar quilombo. No se solucionó de la mejor manera. Pedí disculpas y no tuve respuesta de la otra parte”, añadió.

Molinas recordó que no tuvo “el apoyo de los compañeros ni del cuerpo técnico”. Tras ese hecho, ya no fue citado para otros partidos y “tampoco se volvieron a sacar los teléfonos”. El contrato del jugador vencía en diciembre, pero ahora se dispondrá a recibir propuestas para continuar su carrera deportiva.