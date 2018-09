Nueva ronda de Formativas depende del clima

La duodécima fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) arranca mañana con seis encuentros, siempre y cuando las lluvias no obliguen a postergarla.

En esta fecha, el Parque Guasu será sede de 20 encuentros, que como no cuenta con un buen drenaje, es casi siempre claro las aplazamientos de los encuentros por las intensas lluvias o no acondicionamiento de las canchas luego de ellas, como ocurrió en la fecha anterior.

Ya son casi 40 los encuentros que están pendientes de reprogramarse. El lunes en reunión de la divisional se reprogramarán los encuentros.

- Cartelera:

* Olimpia – Nacional, en Parque Guasu. Jueves: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Viernes: Sub 16 (07:0) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* General Díaz – 3 de Febrero, en Parque Guasu. Viernes: Sub 17 (07:30), Sub 18 (09:30) y Sub 19 (13:00). Sábado: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 16 (13:00).

* Deportivo Santaní – Sol de América, en Monte Alto (Santaní). Viernes: Sub 15 (07:30), Sub 14 (09:30), Sub 16 (13:00) y Sub 17 (15:00). Y en Parque Guasu, viernes: Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

* Sportivo Luqueño – Libertad, en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00), Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (07:00).

* Deportivo Capiatá – Guaraní, en Complejo Auriazul (Capiatá). Jueves: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Viernes: Sub 16 (07:0) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Cerro Porteño – Independiente CG, en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Viernes: Sub 16 (07:0) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

- Partidos de la 11° fecha:

SUB 14

NACIONAL 1 - CERRO PORTEÑO 3

Cancha: Nacional (auxiliar). Árbitro: Carlos Chaparro. Asistentes: Sergio Duarte y Arthur Afara.

Nacional: Walter Aveiro; Federico Vera, Idalio Fretes (69' Thobías Cuellar), Enmanuel Fernández y Lucas Arrúa; Alexis Insfrán, Alan Roa (55' Ángel Díaz), William Lombardo (42' Tiago Sosa) y Carlos Franco; Francisco Morel y Rodrigo González (61' Juan Garicoche). D.T.: Roberto Esquivel.

Cerro Porteño: Carlos De La Fuente; Alan Núñez, David Guillén, Carlos Ayala y Jesús Patiño; Pablo Gómez, Cristhian Martínez, Enzo Benítez (43' Andrés Sosa) (59' Iván Portillo) y Lucas Pimienta (68' Francisco Lezcano); Junior Paredes (69' Gabriel González) y Óscar Risso (49' Marcos Silva). D.T.: Arnaldo Cabral.

Goles: 18' y 65' Junior Paredes el segundo de penal y 48' Lucas Pimienta de penal (CCP); 35' Francisco Morel (N). Amonestados: 51' Junior Paredes (CCP); 56' Tiago Sosa y 64' Carlos Franco (N).

SUB 15

NACIONAL 2 - CERRO PORTEÑO 1

Cancha: Nacional (auxiliar). Árbitro: Arthur Afara. Asistentes: Sergio Duarte y Carlos Chaparro.

Nacional: Carlos Zelada; Axel Portillo, César Romero, Lucas Aranda y Derlis Cabral; Adrián Fernández, Rodrigo Martínez, Ángel Careaga (55' Joel Figueredo) y Jorge González (87' Maximiliano García); Ismael Zayas (93' Marcos Velázquez) y Lucas Bareiro (80' Demetrio Benítez). D.T.: Hugo Oviedo.

Cerro Porteño: Erwin Quiñonez; Rafael Román, Peter Martínez, Víctor Domínguez y Jonathan Barrios (55' Rubén Cardozo); Guido Gómez (77' Víctor Cabañas), Erwin Quintana, Fernando Ovelar y Ángel Aguilera (58' Lucas Alfonso); Carlos Acosta y Ángel D' Ecclesiis (ST Víctor Recalde). D.T.: Marcial Garay.

Goles: 44' Ismael Zayas y 90' Joel Figueredo (N); 69' Carlos Acosta (CCP). Amonestados: 4' Peter Martínez y 41' Guido Gómez (CCP); 26' Ismael Zayas, 90' Alexis Palma, 90' Marcos Velázquez, 90' Jonás Franco y 90' Jorge Leguizamón (N).

- Posiciones:

* Sub 14: Libertad 28 puntos, Olimpia 25, Cerro Porteño 22, Sol de América y Deportivo Capiatá 15, General Díaz 13, Guaraní y Nacional 12, Deportivo Santaní 8, Independiente GG 7, 3 de Febrero y Sportivo Luqueño 6.

* Sub 15: Libertad29 puntos, Olimpia 24, Nacional 23, Cerro Porteño 22, Deportivo Capiatá 13, Guaraní e Independiente GG 12, General Díaz 11, Sportivo Luqueño 10, Sol de América 8, Deportivo Santaní 5 y 3 de Febrero 2.

* Sub 16: Nacional 23 puntos, Cerro Porteño 21, Olimpia 19, Guaraní y Deportivo Capiatá 17, Libertad y Sol de América 15, Sportivo Luqueño 14, General Díaz e Independiente GG 10, Deportivo Santaní 4 y 3 de Febrero 3.

* Sub 17: Cerro Porteño y Nacional 24 puntos, Libertad 23, Guaraní 21, 3 de Febrero 15, Olimpia 11, Sportivo Luqueño 10, General Díaz y Deportivo Capiatá 9, Independiente GG 8, Deportivo Santaní 7 y Sol de América 5.

* Sub 18: Libertad 26 puntos, Nacional 22, Sportivo Luqueño y Sol de América 20, Independiente GG 16, General Díaz 15, Deportivo Capiatá 13, Cerro Porteño y Olimpia 10, Guaraní 9, 3 de Febrero 4 y Deportivo Santaní 1.

* Sub 19: Libertad 23 puntos, Cerro Porteño 19, Olimpia 18, Nacional y General Díaz 15, Guaraní, Sol de América y Deportivo Capiatá 12, 3 de Febrero 11, Independiente GG 10, Sportivo Luqueño 9 y Deportivo Santaní 1.

- Goleadores:

* Sub 14: Junior Paredes (Cerro Porteño), 8 goles

* Sub 15: Ismael Zayas (Nacional), 11

* Sub 16: Fernando Presentado (Nacional), 10

* Sub 17: Héctor Bobadilla (Cerro Porteño), 13

* Sub 18: Víctor Argüello (Independiente CG), 9

* Sub 19: Vincent Brizuela (Cerro Porteño) y Erik López (Olimpia), 6