Hay acuerdo por Saúl

Renato Bittar, representante de jugadores, afirmó que el acuerdo entre Olimpia y Huracán de Argentina por Saúl Salcedo ya está y que solo faltan algunos detalles para cerrar en su totalidad.

“Hablamos con el presidente Trovato y, mientras no se firme con otro equipo, él cumplirá su contrato con Olimpia. No está caída la operación, son negociaciones largas, lo principal esta dado: ya hay acuerdo”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Creo que se va a cerrar entre hoy y mañana en caso de no haber problemas en los papeles. El club pidió que vaya a Tobatí y se presentó a entrenar. Las condiciones ya se arreglaron”, añadió.

Afirmó que hay varios equipos que quieren contratar a Gustavo Gómez. “Hay varios equipos que quieren a Gustavo Gómez. Estamos esperando la definición del Milán. Entendemos que le dejará salir esta vez, manejamos las condiciones y entendemos que puede salir hacia otro club”, finalizó.