La copa comienza con goleada iteña

La segunda edición de la Copa Paraguay comenzó a disputarse en la ciuadad de Villarrica donde el equipo de Sportivo Iteño, de la Intermedia, goleó 3-0 al 12 de Octubre de Paso Yobái, uno de los representantes de la UFI.

Este fue el primer partido de esta edición que tiene a 64 equipos. La sede del encuentro fue el estadio Parques del Guairá de la ciudad de Villarrica. El 12 de Octubre fue el mejor del cuarto departamento y se aprestaba a debutar en el torneo.

Era la segunda presencia de Sportivo Iteño que el año pasado no pasó de la primera ronda ante el Fernando de la Mora. El primer tiempo fue un partido donde ambos equipos no pudieron ser efectivos en la zona de ataque, tuvieron algunas ocasiones que no pudieron aprovechar. Fueron los del Guairá el que tuvieron la chance más buena con un tiro libre de Cristian Recalde que pegó en el travesaño.

En la segunda etapa mejoraron los de la ciudad de Itá y pudieron marcar la diferencia. El primero llegó por intermedio de Aldo Torres a los 63 minutos. Cuando el partido estaba favorable a Iteño por un gol se vino la expulsión de Recalde y los de Itá tuvieron varias ocasiones para aumentar de contragolpe.

A los 81 minutos llegó el segundo por intermedio de Aldo Torres y tres minutos después Nelson Sanabria sentenció el partido. Torres pudo llegar a un tercero pero su remate, de chilena, fue tapado por el arquero Schlutter.

Ficha del partido

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Nimio Vera y Derlis Viveros. 4to. Árbitro: César Rolon.

Goles: 63' y 81' Aldo Torres Amarilla (I), 84' Nelson Sanabria (I)

Amonestados: Cristian Recalde (12), 83' Fernando Benítez (I)

Expulsado: 74' Cristian Recalde (12)

12 de Octubre: Eduardo Schluter, Rubén Martínez, Cristhian Recalde, Juan Álvarez, Aldo Ruiz Díaz, Jacinto González, Carlos Álvarez (56' Derlis Ruiz Díaz), Derlis Santacruz, Eduardo Benítez (67' Aldo Paredez) Valentín González (13' Alexis Rodríguez), Pedro Paniagua. DT.: Nicolás Giménez.

Sportivo Iteño: Júnior Balbuena, Edgar Benítez, Denis Meza, Guido Cáceres (56' Nelson Sanabra), Jorge Molinas (72' Santiago López) Aldo Torres, Matías Laxague, Juan González (24' César Salinas), Miguel Chávez, Juan Guerrero, Oscar Benitez. DT: Adolfo Florentin.