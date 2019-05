La incertidumbre de Burgos

El contrato de Rodrigo Burgos con el Deportivo Capiatá vence este semestre y aún no charlaron con él sobre esta situación. Algunas informaciones lo ponen fuera del club, pero el volante desea seguir si no surge una oferta del extranjero.

El 30 de junio finaliza el vínculo contractual de Rodrigo Burgos con el Deportivo Capiatá y, pese a que existen informaciones de que el jugador no sería parte del plantel que quiere el nuevo entrenador Mario Jara, al volante le gustaría seguir.

“Estoy tranquilo, sé que di todo en el Deportivo Capiatá, me gustó mucho el club, es ordenado. Si no sale algo concreto del extranjero, me gustaría seguir acá”, manifestó el futbolista en comunicación con el Cardinal Deportivo.

Con respecto a su situación en el Escobero señaló: “Aún no me senté a hablar. Ellos tampoco tuvieron un acercamiento. Tengo contrato hasta el 30 de junio”. Manifestó que de Argentina “hay posibilidades. Hablé con mi representante, algunos clubes preguntaron por mí. Mi idea es salir del país si no hay algo bueno acá”. Burgos firmó grandes campañas vistiendo la camiseta del Talleres de Córdoba, club donde dejó buenos recuerdos.