Nuevo gol de Santander

En una séptima jornada que registró el sábado unos choques directos entre los “grandes”, con la Roma que ganó el derbi ante el Lazio (3-1) y el líder Juventus que doblegó al Nápoles (3-1), el domingo futbolístico italiano fue una vitrina para los goleadores de los conjuntos más pequeños.

El principal protagonista fue una vez más el “Pistolero” Piatek, delantero centro del Génova, que le dio la victoria a su equipo en el campo del recién ascendido Frosinone (1-2) con un brillante doblete.

El polaco, fichado este verano tras marcar 21 goles en Polonia con el Cracovia, ya lleva ocho goles en seis partidos de la Serie A y domina con autoridad la clasificación de los “capocannonieri”, los máximos artilleros del torneo.

Piatek marcó en todos los partidos disputados este año y también arrolló con un contundente póquer al Lecce en la Copa Italia; sus números son sobresalientes: firmó 12 goles en 8 encuentros y es actualmente el “9” más prolífico de las 5 grandes ligas europeas (Inglaterra, España, Alemania, Francia e Italia).

El domingo italiano registró también los goles de dos delanteros suramericanos, el paraguayo Santander, del Bolonia, y el argentino Ignacio Pussetto, del Udinese, que se enfrentaron en el estadio Dall'Ara boloñés con victoria local por 2-1.

Pussetto, fichado este verano procedente del Huracán, dio al Udinese del técnico español Julio Velázquez la momentánea ventaja con su primer gol en Italia; lo anotó en el minuto 32 a pase de su compatriota Rodrigo De Paul.

Sin embargo, la alegría del argentino duró apenas diez minutos ya que, en el 42, Santander firmó el empate con un potente disparo desde el límite del área que abrió el camino para la remontada del Bolonia, culminada en el 82 gracias a Riccardo Orsolini.

En los otros encuentros del programa dominical, la Fiorentina triunfó por 2-0 contra el Atalanta en un partido muy disputado y encarrilado a favor de los toscanos por una polémica pena máxima transformada por el francés Jordan Veretout.

GOAL! And that's a thumping strike from Federico Santander - you can bank on him! It's @BolognaFC1909en 1 - @Udinese_1896 1.#SerieA #BolUdi #PureFootball Subscribe here - https://t.co/QCQHgVmbUR pic.twitter.com/wwEyosI3aW