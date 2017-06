Por EFE

LIMA. Las ilusiones de más de treinta millones de peruanos por volver a ver a su selección en una Copa del Mundo después de 34 años recaen sobre su DT, el argentino Ricardo Gareca, quien afirmó a EFE que su equipo tiene el nivel necesario para hacerlo.

Lo dice tras haber aupado en junio a la Blanquirroja hasta la decimoquinta posición de la clasificación mundial de la FIFA, la mejor ubicación de su historia, pero advirtió que sus opciones para clasificar al Mundial de Rusia 2018 pasan por ser un sólido bloque en sus últimos cuatro partidos de las eliminatorias sudamericanas.

Pregunta: ¿Cómo valora la histórica posición de Perú en el ránking de la FIFA?

Respuesta: Es un reconocimiento para todos, especialmente para la Federación y los jugadores, pero hay que sostenerlo, porque de nada sirve subir para después bajar.

P: ¿Esa es la prueba de que Perú tiene el nivel para competir en un Mundial?

R: Estamos convencidos de que sí. Hay materia prima, jugadores muy importantes, y eso nos abre posibilidades. Las eliminatorias sudamericanas son muy complicadas, pero estamos en la etapa final en la que se decide todo.

P: ¿Cómo llegará Perú a esos últimos cuatro partidos contra Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia?

R: Estamos bien posicionados, pero no tendremos posibilidades si no somos un equipo solidario y no damos lo máximo en el aspecto físico. Tenemos jugadores talentosos, pero nuestras opciones se reducen si eso no lo trasladamos a un gran sacrificio a nivel colectivo, con un compromiso total tanto dentro como fuera del campo.

P: ¿Es consciente de que para clasificar al Mundial tendrá que lograr resultados inéditos para Perú como una victoria en Quito?

R: Soy consciente de todo, pero soy un hombre de fútbol, y sé que en el fútbol, cuando un equipo está creciendo y los jugadores están convencidos, las cosas son más factibles.

P: ¿Se siente presionado para convocar nuevamente a Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscú) tras estar ausente en todas las convocatorias desde marzo del año pasado?

R: Farfán es una figura del Perú por todo lo que ha hecho en la selección. Quisiéramos que esté bien y en plenitud. Es lo que siempre buscamos desde que llegamos, pero él no logra continuidad. Siempre lo tenemos en consideración y estamos esperando a ver cómo comienza la pretemporada.

P: ¿Fue difícil dejar fuera de las convocatorias a figuras como Claudio Pizarro y Farfán?

R: Nosotros dimos continuidad al grupo que había rendido bien en la Copa América de Chile 2015, pero no nos fue bien porque algunos jugadores dejaron de tener continuidad en sus clubes. En la Copa América Centenario tuvimos oportunidad de citar y convivir con jugadores que estaban en mejores condiciones y nos enfocamos más en el torneo local para ampliar el universo de jugadores.

P: ¿Qué futbolistas siente que han crecido más desde la Copa América Centenario?

R: Hay algunos como Christian Cueva (Sao Paulo) , Édison Flores, Miguel Trauco (Flamengo) y Pedro Aquino (Monterrey) que han mejorado mucho desde que salieron a jugar al extranjero, y otros que aún no llegan a ser titulares fijos en sus equipos, como Renato Tapia (Feyenoord) , pero para la selección son muy importantes.

P: ¿Le gustaría renovar su contrato para las próximas eliminatorias?

R: Lo único que tengo en mente es el partido contra Bolivia. Pensar en otra cosa es desenfocarme. Estoy acostumbrado a hacer un balance al final del proceso. Han sido dos años y medio muy duros. Tomaré mi tiempo para ver una renovación al igual que también hará la Federación, y después se resolverá lo que es mejor.

P: ¿Le parece bien que el Tribunal (TAS) decida si mantiene la sanción a Bolivia después del partido contra Perú?

R: Es importante que se pudiera expresar antes. Todos nos estamos jugando cuestiones definitivas. Son puntos importantes, pero eso no varía nuestra necesidad de ganar.

P: ¿Cree que los comentarios racistas de un periodista peruano hacia la selección ecuatoriana pueden jugar en contra de Perú?

R: Será un partido caliente de eliminatorias, como lo serán todos los que quedan, pero no se puede atribuir a esos comentarios desafortunados. Tengo la certeza de que fue un comentario aislado, con una repercusión censurable, por supuesto. Tenemos que aprender a convivir en igualdad.

P: ¿Acertó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la designación de Jorge Sampaoli para dirigir a su selección?

R: Martino, Bauza y Sampaoli son tres técnicos de una categoría muy importante. Creo que Argentina tiene problemas que antes no tenía por no respetar los procesos. Siempre es bueno tener una continuidad a vivir una situación como la que vive Argentina, independientemente del renombre del entrenador o de la figura de Messi.