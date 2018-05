“Puedo marcar la diferencia”

Por EFE

El centrocampista de la Real Sociedad Adnan Januzaj, que aspira a entrar el próximo lunes en la lista definitiva de Bélgica para el Mundial de Rusia, se describió este martes como un jugador polivalente y capaz de marcar la diferencia.

“En la Real Sociedad he jugado sobre todo a la derecha, con un papel libre. Me fui allí para mostrarme y responder a todos los que me habían criticado. Es mi mentalidad. Sé que soy un jugador que puede marcar la diferencia, este ha sido el caso este año”, declaró el centrocampista en rueda de prensa.

Januzaj, que ha lucido 5 veces la elástica de Bélgica, entró en la lista de 28 jugadores preseleccionados por Roberto Martínez para el Mundial de Rusia, pero no tiene garantizada una plaza entre los 23 convocados definitivamente. “¿Estrés? No, realmente. Somos jugadores profesionales y hay que mantener los pies en el suelo pase lo que pase”, respondió el futbolista a la pregunta de cómo afronta la espera.

Januzaj, que antes de recalar en la Real Sociedad en 2017 había jugado en el Manchester United, Borussia Dortmund y Sunderland, subrayó que ha hecho “una gran temporada en España, en un campeonato importante en el mundo”.

“Soy un jugador polivalente. Puedo jugar a la izquierda, a la derecha o de 'diez'. Incluso jugué de 'nueve' una temporada. Sé jugar un poco en cualquier parte en el ataque”, resumió Januzaj, que el próximo sábado en un amistoso contra Portugal tendrá la oportunidad de ganarse una plaza entre los Diablos Rojos que vuelen a Rusia.