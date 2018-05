Continúa el caso Rodrigo Burgos

El abogado de la mujer de Rodrigo Burgos, futbolista del Olimpia acusado de violencia familiar, contó a la 730 AM que el presidente de la institución Marco Trovato, será llamado a declarar “porque están ocultando el salario que percibe el jugador”.

Luis Vergara, representante legal de Lucía Paniagua, explicó al Cardinal Deportivo que Trovato va a ser llamado a declarar, “porque están ocultando el monto del salario que percibe el jugador”.

“Burgos está atrasado un mes en la prestación alimentaria y además no estamos de acuerdo en el monto. El jugador presentó una carilla sobre sus ingresos pero no su contrato, no tenemos certeza de cuánto realmente percibe. De ese contrato total, un porcentaje le corresponde a la niña”, dijo Vergara en relación a la hija del atleta.

El entrevistado comentó también que no hay forma de llegar a un arreglo en el ámbito penal. “Hay pruebas que demuestran que hubo violencia física y psicológica, sostendremos esto hasta que logremos la pena de 6 años de privación de libertad”, afirmó.