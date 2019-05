Seis equipos completaron la fecha 16ª en formativas

La décima sexta fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se vio afectada por las malas condiciones de los campos de juego por las lluvias registradas en la semana.

Olimpia-Sol de América, Nacional-Santaní y Deportivo Capiatá-Guaraní son los equipos que jugaron con normalidad.

En la Sub 16 Olimpia goleó 7-0 a Sol y se mantiene en la cima con 38 puntos, mientras en la Sub 17 Cerro, pese a no jugar, sigue al frente. Capiatá empató y Olimpia, con su victoria de 1-0, también escolta a los azulgranas junto a Capiatá.

Algunos encuentros se regularizarán el martes, mientras los demás se reprogramarán el lunes en la reunión de la divisional.

- Resultados de la jornada:

SUB 16

OLIMPIA 7 - SOL DE AMÉRICA 0

Cancha: Complejo ODD (Villeta). Árbitro: Carlos Chaparro. Asistentes: Cristhian Chaparro y Alcides Gray.

Olimpia: Carlos Urán; Alan Valenzuela, Luis Rolón (73' Luis Martínez), Francisco Mendoza y Ángel Ortiz; Víctor Quintana, Alexis Dávalos (68' Derlis Aguilera), Leandro Caballero y Allan Wlk; Arturo Domínguez y Hugo Benítez (82' Fabrizio López). D.T.: Adolfo Fatecha.

Sol de América: Mathías Bordón; Enzo Cardozo, Bruno Alfonso, Edilson Cabrera y Cristhian Estigarribia; Joaquín Paredes, Fabrizio Flores, Osvaldo Rojas y Giovanni Fleitas (53' Gonzalo Rolón); Matías Flores (73' Matías Castro), Gonzalo Medina (53' Alan Torres). D.T.: Héctor Sosa.

Goles: 12' y 16' Allan Wlk, 40', 67', y 71' Hugo Benítez, 73' Derlis Aguilera y 92' Fabrizio López (O). Amonestados: 60' Luis Rolón, 87' Francisco Mendoza (O); 49' Bruno Alfonso (SA).

DEPORTIVO CAPIATÁ 3- GUARANÍ 2

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitro: Ernesto Caballero. Asistentes: Juan Figueredo y Pedro Centurión.

Deportivo Capiatá: Matías Aldama; Anderson Benítez, Cristian Sánchez (75' César Espínola), Anderson Meza y Francisco Rodríguez; Mateo Ruiz Díaz, David Servín, Kevin Pereira y Ramón Leguizamón; Héctor Viera (63' Fernando Urbieta) y Víctor Garcete (80' José Riveros). D.T.: Ángel Robles.

Guaraní: Alexis Cañete; Lucas Pereira, César Rodríguez, Rodrigo Mendoza y Luciano Báez; Matías López (66' Lucas Amarilla), Fabricio Pacheco, Ariel Gauto y Alex Duarte (59' Éver Brítez); Leonardo Rolón (72' Fernando Bogado) y Óscar Echeverría. D.T.: Diego Pavetti.

Goles: 6' Óscar Echeverría y 71' Éver Brítez (G); 40' Kevin Pereira de penal, 48' David Servín y Fernando Urbieta (DC). Amonestados: 32' Rodrigo Mendoza, 51' Lucas Pereira, 65' Matías López y 90' Ariel Gauto (G); 37' Anderson Meza, 52' Ramón Leguizamón y 86' Fernando Urbieta (DC). Expulsados: 79' Anderson Meza (DC); 84' Lucas Pereira (G).

NACIONAL 3 - DEPORTIVO SANTANÍ 1

Cancha: Parque Guasu (local, Nacional). Árbitro: Pedro Echeverría. Asistentes: Jorge Sanabria y Emilio Chaparro.

Nacional: Carlos Zelada; Jonathan Aranda, Felipe Velilla, César Romero y Santiago Villamayor; Jorge González, Rodrigo González, Axel Portillo y Joel Figueredo; Ismael Zayas (77' Lucas Samaniego) y Jonathan Gómez (55' Jesús Rodríguez). D.T.: Vicente Quinto.

Deportivo Santaní: Elías Rolón; Carlos González, Oscar Maldonado, Herminio Vera y Jorge Centurión (52' Adrián Fretes); Néstor Flecha, Ramiro Pérez, Flavio Rodríguez y Brahian Martínez; Arturo Venialgo (75' Pedro Ramos) y Rubén Cabral (66' Víctor Meza). D.T.: Gilberto Ortega.

Goles: 14' Joel Figueredo, 23' Jorge González, 37' Jonathan Gómez (N), 70' Néstor Flecha (DS).

SUB 17

NACIONAL 2 - DEPORTIVO SANTANÍ 0

Cancha: Parque Guasu (local, Nacional). Árbitro: Emilio Chaparro. Asistentes: Jorge Sanabria y Pedro Echeverría.

Nacional: Igor Insfrán; Richard Ruiz, Matías Ríos, Matías Pérez y Elías Quintana; Luis Dinatale (77' Nicolás Brítez), Mauricio Cantero, Marcos Andino y Celso Burgos (89' Mauricio Acosta); Fernando Presentado y Eguin Santa Cruz (86' Brian Zaracho). D.T.: Orlando Bareiro.

Deportivo Santaní: Pablo Morel; Matías Benítez, Elías Morel, Alex Giménez y Gustavo Benítez; Fernando Fretes, Adolfo Cáceres, Andrés Gayoso (57' Thiago Arévalo) y Federico Villamayor (73' Cristofer Aguirre); Luis Cabello (55' Enrique Iglesias) y Daniel Colmán. D.T.: Gilberto Ortega.

Goles: 51' y 93' Fernando Presentado (N)

DEPORTIVO CAPIATÁ 1 - GUARANÍ 1

Cancha: Complejo Auriazul (Capiatá). Árbitro: Pedro Centurión. Asistentes: Juan Figueredo y Ernesto Caballero.

Deportivo Capiatá: Édgar Benítez; Ulises González, Lucien Galtier, Elías Núñez y Estiven González; José Sanabria, José Benítez, Rodolfo Rodas (68' Jesús Aranda) e Isaías Fretes (83' Marco Silva); Oliver Mattesich y Tobías González (54' Lorenzo Contreras). D.T.: Óscar Lusich.

Guaraní: Aurelio Villamayor; Carlos Ortiz, Willian Duarte, Rolando González y Lisandro Ortellado; Fabio Mendoza (74' Óscar Castro), Fernando Castro, Romeo Benítez y Fernando Díaz (89' Jorge Díaz); Mario Pérez y Víctor Rivarola (83' Mario González). D.T.: Pedro Samudio.

Goles: 69' José Benítez (DC); 79' Mario Pérez (G). Amonestados: 60' Elías Núñez y 83' Marco Silva (DC); 61' Fabio Mendoza (G).

OLIMPIA 1 - SOL DE AMÉRICA 0

Cancha: Complejo ODD (Villeta). Árbitro: Alcides Gray. Asistentes: Cristhian Chaparro y Carlos Chaparro.

Olimpia: Ángel Martínez; Juliano Gavilán, Fredy Guerrero, Fabio Barrios y Lucas Caballero; César Vargas (61' César Britez), Joel Román (45' Julio Román), Denis Colmán e Iván García (80' Oliver Almirón); Marcos Caballero y Ronald Cornet. D.T.: Aníbal Ferreira.

Sol de América: Diego Aranda; Derlis Ortiz, Víctor Benítez, Fernando Vouga y Rodrigo Duarte; Brian Báez (87' Marcial Chamorro), Enrique Estadella (68' Iván Cabaña), Matías Mancuello (66' Alcides Bernal) y Bruno Rivas; Ulises Olmedo y Ricardo Samaniego. D.T.: Hernán Rodríguez.

Gol: 37' Fredy Guerrero (O). Amonestados: 16' Derlis Ortiz y Matías Mancuello (SA).

- Cartelera:

* Deportivo Capiatá – Guaraní en Complejo Auriazul (Capiatá). Domingo: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* General Díaz - Libertad en Parque Guasu. Miércoles: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

* Nacional – Deportivo Santaní en Parque Guasu. Martes: Sub 18 (07:30) y Sub 19 (09:30).

* Sportivo San Lorenzo – Sportivo Luqueño en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00).

- Regularizaciones:

* FECHA 9. Guaraní - River Plate en Parque Guasu. Martes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Miércoles: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* FECHA 11. General Díaz – Sportivo San Lorenzo en Parque Guasu. Martes: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).