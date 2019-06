Pablo Caballero renunció como técnico del Deportivo Santaní: “Lo mío fue personal, salimos frustrados porque fue un fracaso al no lograr lo que buscamos”, contó el entrenador a ABC Cardinal. Además, habló de los jugadores que manejan los clubes.

Pablo Caballero dejó el Deportivo Santaní por decisión personal, según el propio profesional, que aclaró a ABC Cardinal el motivo de la salida. “Tomé la decisión hoy, decidí no esperar para que ellos tengan la oportunidad de buscar al reemplazante. Lo mío fue personal, salimos frustrados porque fue un fracaso al no lograr lo que buscamos. Cuando no hay resultados sabemos que mucha gente opina. Cuando yo sentí que no tenía respaldo total, le hablé al presidente y le agradecí”, contó.

Caballero fue el cuarto técnico del Machetero en seis meses después de Héctor Marecos, Carlos Jara Saguier y Martín García. El cuadro de San Estanislao culminó último en el Torneo Apertura, está en zona de descenso y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. “Cada vez está más difícil el tema de los grupos, de la disciplina. Hoy los jugadores mandan en los clubes, hacen lo que quieren, sacan y ponen técnicos. Es raro y es feo y habla mal de los jugadores”, reveló el técnico.

“Cuando yo armé un grupo, me fue bien. Cuando comencé le proceso, me fue bien. Traté de formar un ambiente. Sí me compliqué cuando agarré equipos que no estaban bien por varios problemas”, continuó Caballero. “Con el tiempo dejaremos que los jugadores no más ya dirijan (...) Después de esta entrevista algunos enemigos voy a agarrar”, culminó a la 730 AM.