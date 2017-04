Sub 15: Libertad y Nacional, los líderes

Con dos encuentros por regularizar, Libertad y Nacional son los líderes de la categoría, tras el cierre de la undécima fecha del Torneo Apertura.

Olimpia vs. General Díaz y Luqueño vs. Sol de América, regularizarán sus encuentros el martes en horario matutino (7:00 y 9:00). Los resultados no afectarán la cima.

Libertad 6 - Independiente 0

Libertad no perdonó y derrotó con goleada al Inde que no pudo generar juego ofensivo.

Cancha: Colegialito. Árbitro: Carlos Martínez. Asistentes: Édgar Rolón y Jorge Quintana.

Libertad: Diego Fernández; Michael Toñánez, Diego Giménez, Pedro Ruiz y Brahian Peralta; Axel Dávalos, Kevin Arellano (60' Santiago Camacho), Juan Ávalos (69' Rodi Martínez) y Jonathan Pachigua; Diego Acosta (56' Alan Méndez) y Rodrigo López (76' Francisco Ávalos). D.T.: Luis Villasanti.

Independiente CG: Mauricio Prieto; Ángel López, Enzo Rodas, Rolando Pérez y Sebastián López; José Carrillo (31' Fredi Cabrera), Luis Insfrán, (69' Juan Franco), Ricardo Saldívar y Nelson Ruiz Díaz (34' Amilkar González); Arturo Céspedes (46' Gonzalo Páez) y Jonathan Amarilla. D.T: Óscar Domínguéz.

Goles: 2' Juan Ávalos, 27' y 48' Rodrigo López, 40' Rodi Martínez, 75' y 82' Alan Méndez (L).

Nacional 3 – Guaraní 1

Nacional remontó luego de que el aborigen abriera el marcador para seguir liderando la categoría junto a Libertad..

Cancha: Ex – Tembetary (Ypané). Árbitro: Elvis Peña. Asistentes: Luis Borja y Edgar González.

Guaraní: Aurelio Villalmayor; Willian Duarte, Hugo Caballero (85' Mario Giménez), Rolando González y Elías Llanes; Alcides Barbotte (58' Fernando Castro), Pedro Benítez, Jorge Díaz y Óscar Castro (67' Marcelo González); Sergio Fleitas y Matías Sander (67' Alex Amarilla). D.T.: Aureliano Torres.

Nacional: Ígor Insfrán; Matías Martínez, Matía Pérez (84' Erick García), Gastón Benítez y Sebastián Vargas; Orlando Colmán (70' Mauricio Cantero), Richar Ruíz Díaz, Rdorigo Aranda y Celso Burgos; Alberto Arzamendia (75' Isaías Figueredo) y Daivi Céspedes (ST Juan Sarubi). D.T.: Ricardo Pereira.

Goles: 24' Óscar Castro (G); 46' Richar Ruíz Díaz, 54' Orlando Colmán y 61' Juan Sarubi (N).

Deportivo Capiatá 2 - Rubio Ñu 1

Sobre la hora Capiatá logra el triunfo ante Rubio Ñu.

Cancha: Complejo Auriazul. Arbitro: Juan Santacruz. Asistentes: Juan Bogado y Dino Riquelme.

Capiatá: Ángel Martínez; Elías Núñez (84' Néstor Florencio), Lucien Galtier, Moisés Achucarro y Estiven González; Oliver Mattesich, José Benítez (90' Bruno Candado), José Sanabria e Isaías Fretes; Lorenzo Contreras (92' Tobías González) y Willian Verdún (73' Rodrigo Vera). D.T.: Braulio Guerrero.

Rubio Ñu: Darío Colina; Brian Gómez, Santiago Ayala, Derlis Melgarejo y Claudio Espínola; Tobías Gavilán (84' Víctor Valdez. Miguel Samaniego, Sebastián Núñez (88' Arnaldo Páez) y Diego Torres; Isaías Gavilán (83' Fabrizio Jara) e Ivanno Traverso. D.T.: Luis Ocampos.

Goles: 63' Diego Torres (RÑ); 88' Oliver Mattesich, 90' Lucien Galtier (DC).

Amonestados; 24' Miguel Samaniego, 62' Diego Torres y 83' Sebastián Núñez (RÑ); 35' Moisés Achucarro y 83' Rodrigo Vera (DC).

Sportivo Trinidense 1 - Cerro Porteño 4

Cancha: Comité Olímpico Paraguayo (local, Trinidense). Árbitro: Paulino Palacios. Asistentes: Sergio Duarte y Néstor Soto.

Sportivo Trinidense: Arnaldo Marecos; Guillermo Ramírez, Enzo Marecos (68' Derlis Díaz) y Francisco Salinas; Sebastián Ayala (65' Cristian Noldin), Gaspar Ojeda, Félix Godoy (75' Federico Balbuena) y David Sanabria; Alejandro Contrera y Samuel Núñez (65' Matías Rodríguez). D.T.: Jorge Valdez.

Cerro Porteño: Antonio González; Derlis Ortiz, Basilio Duarte, Iván Cabrera y Álvaro Martínez; Fernando Duarte (85' Júnior Noguera), Miguel Bracho (76' Álex Amarilla), Wilder Viera y Alcides González (85' Fabrizzio Casasnovas); Ángel González (83' Luis Martínez) y Aníbal Araujo. D.T.: Marcial Garay.

Goles: 40' Ángel González, 61' y 74' Aníbal Araujo y 65' Basilio Duarte (CP); 48' Alejandro Contrera (ST).

- Clasificación: Libertad y Nacional 26 puntos, Olimpia y Rubio Ñu 22, Cerro Porteño 21, Capiatá 18, Guaraní 12, Sol de América 11, Luqueño 9, Gral. Díaz e Independiente CG 7 y Trinidense 3.