Acuerdo con Qatar y dos ofertas de Paraguay

Gerardo Acosta, abogado de Víctor Cáceres, contó a la 730 AM que llegó a un acuerdo con el Al-Rayyan y el “Topo” quedará como jugador libre luego de firmar. “Mañana seguramente decidirá a cuál de los dos clubes paraguayos que le ofertan irá”, tiró Acosta.

“Nos pusimos de acuerdo en el monto y la forma de pago con el secretario del Al-Rayyan y estoy esperando que me respondan con la finalización de contrato firmado, no quiero cantar victoria antes de tiempo, pero cuando devuelvan el documento firmado ya está todo”, contó Acosta al Cardinal Deportivo.

“Víctor Cáceres vendrá a Paraguay en unos días, vivió dos años en Qatar y aún tiene muchas cosas que empacar”, comentó el entrevistado y mencionó que si bien falta para que llegue al país, “mañana decidirá a cuál de los dos clubes paraguayos que le ofertan irá”.

Consultado si uno de ellos sería Olimpia, Acosta respondió que lo ve poco probable debido a que venció la oferta del franjeado. “No me aclaró que no sea Olimpia, pero su oferta ya venció, así que no creo, serían dos equipos paraguayos los que quieren contar con él, Cerro y otro más”, finalizó.