Viera priorizó lo familiar

Pese a que le ofrecieron seguir en Godoy Cruz, Diego Viera se decantó por la chance de jugar en Libertad a partir del segundo semestre. El defensa se mostró agradecido con el conjunto argentino e indicó que decidió volver al país por la familia.

“Tomé una decisión. No fue fácil. Hablé con la familia y tomé la decisión de volver a país por la familia, también por lo que es Libertad. Godoy Cruz se portó conmigo, me dio todo para seguir”, manifestó Diego Viera en contacto con el Cardinal Deportivo.

El defensa subrayó que fue una decisión suya, ya que “en Godoy Cruz estaba bastante bien, venía jugando. Ellos se pusieron las pilas para la renovación, pero sabían de la propuesta de Libertad”.

“Desde que llegué a Godoy Cruz prácticamente jugué todos los partidos y eso me ayudó para crecer futbolísticamente. Me siento contento por el rendimiento que tuve (...) Me siento tranquilo por lo que dejé en Godoy Cruz”, explicó.

Viera no podrá jugar la Copa Libertadores por el elenco gumarelo debido a que ya lo hizo por el cuadro de Mendoza. “Tengo que presentarme el 1 de julio, aún tengo contrato con Godoy Cruz. Hablé con ellos, voy a cumplir los días en Mendoza y luego me presentaré en Libertad”, expresó.

El jugador debutó en la Primera División en Cerro Porteño en 2011, pasó por Tacuary, Rubio Ñu y Sportivo Luqueño y en 2015 había llegado al elenco mendocino.