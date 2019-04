Volvió del baño y tapó dos penales

Al final de los 90 minutos, Diego Morel se dirigió al baño para realizar sus necesidades fisiológicas y su acción movilizó a policías y gente encargada del control de dopaje. Al volver, tapó dos penales en la eliminación de la Copa Sudamericana.

Al finalizar los 90 minutos del encuentro por Copa Sudamericana entre La Equidad e Independiente, y con la serie de penales en la mira, el portero paraguayo Diego Morel se retiró del campo de juego y fue perseguido por la policía y gente encargada del dopaje.

“Me fui al baño porque desde que comenzó el segundo tiempo me agarró frialdad. Como no podía salir, aguanté hasta el último”, dijo en comunicación con el Cardinal Deportivo. Tras dejar el campo de juego “me persiguieron policías, casi me llevaron preso”, ironizó.

Apuntó que ya “le había avisado al árbitro, pero no sabía que fui sorteado para la prueba del doping (...) Cuando pasa eso unas cuatro personas ya te están esperando afuera del campo”. Al volver, tapó dos tiros que de nada sirvieron ya que su equipo cayó por 4-3.

Sobre el penal ejecutado por su compañero Bendrix Parra señaló que el jugador “está muy dolido”. El mediocampista “quiso picar. Lastimosamente le salió mal, pero si metía iba a ser el ídolo”.

“Todos decimos eso”, indicó al ser consultado si fue su tiro fue mal ejecutado. “Pero qué vamos a hacer, en el momento se decide. Le podemos pegar, pero al día siguiente le vamos a ver de nuevo en la práctica. Entonces, para qué le vamos a hacer eso”, acotó. El Inde igualó sin goles tanto en la ida como en la vuelta, mas los penales le cortaron la ilusión de seguir en la Copa Sudamericana.