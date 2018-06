Carreras Cuadreras Py tiene a sus campeones

Mística es la Reina de la Recta Py, propiedad de Mano y Haras Mantovani de Salto del Guairá. En porfiada suelta batió a Bandolero (Moustache Gold), en la batería festiva de grandes premios celebrados desde la semana pasada en el Jockey Club de Ybycuí.

La excelente programación, con shows musicales, remate de productos cuarto de milla de carrera del Haras Mbyja y Haras da Rosa, Generación 2016, fue propiciada por Carreras Cuadreras Py del Lic. César Recalde.

En una de las cuadreras más esperadas, Mística, pensionista del stud Rancho Alegre, con la conducción de Mario Franco, conquistó el cetro más importante, corroborando sus grandes dotes que la convierten en una de las mejores exponentes en el lote de yeguas del país, dado que estableció una nueva marca para el hipódromo de Ybycuí, con récord para la distancia. La alazana fue muy bien preparada por Lucio Fernández, bajo el cuidado del Dr. Raúl Maldonado.

Otros consagrados. En las demás sueltas, los campeones fueron:

El premio “Apertura del Mega Rey” fue para Desollador, que se impuso a Mateo.

Tordilla del Este se alzó con el premio homenaje a Ramón Aguayo.

En el Gran Premio Emperatriz de la Recta Py, Seven Time doblegó a Formoseñita (Loa For Me).

El GP Desafío de Ybycuí fue para Alazana Capi y finalmente, el GP Promesas de Ybycuí coronó a Miller, como el mejor del lote.