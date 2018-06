Instar a la lectura desde YouTube

| booktuber dará charla en la feria del libro

Su pasión por la literatura llevó a la joven argentina Carla “Calu” Dente a comentar libros en un blog. Dos años después, decidió incursionar en Youtube donde tiene más de 20.000 suscriptores. Hoy, la booktuber compartirá su experiencia en la Feria Internacional del Libro (FIL).

“Creo que lo que me hizo decidir cambiar de plataforma fue que YouTube me daba la oportunidad de generar un vínculo más cercano con mis seguidores, ya que podían verme la cara, notar mis expresiones o los gestos que hacía a la hora de hablar. Sinceramente no me arrepiento de nada”, señaló Dente a ABC Color.

Expresó además que considera que a la hora de comentar sobre libros lo más importante es ser completamente sincero sin llegar a insultar a nadie. “Si no te gustó un libro podés decirlo bien claro sin recurrir a insultos o desprestigios”, acotó.

En cuanto a la elección de los títulos, Dente señaló que las editoriales le suelen mandar sus novedades, pero ella lee lo que tiene ganas. “Nadie me impone nada”, aseguró. Sostuvo que a lo sumo puede tomar algunas sugerencias de sus lectores, interesados en conocer su opinión en particular sobre algún libro.

También comentó que aún no leyó literatura paraguaya, pero que entre sus tareas pendientes está comenzar a leer más a autores latinoamericanos.

Con relación a las expectativas de su encuentro con el público paraguayo, Calu sostuvo que tiene deseos de encontrar a gente con mucho entusiasmo y amor por los libros. “Realmente quiero generar un vínculo con aquellos que vayan a la presentación, aunque no hayan ido a verme a mí o aunque no me conozcan”, añadió.

La charla se iniciará a las 19:00 en el auditorio Ramiro Domínguez del Centro de Convenciones Mcal. López (J. Eulogio Estigarribia y Roque González de Santa Cruz). El acceso es gratuito pero debido a la capacidad limitada del auditorio, las invitaciones deben retirarse previamente del stand de Libros para Todos.

Más encuentros

La feria estará hoy abierta al público de 9:00 a 22:00 y ofrecerá una gran variedad de actividades para toda la familia (ver infografía).

Entre las presentaciones se destacan la del libro “La víspera encendida” de Juan Manuel Marcos, que fusiona la narración y la poesía. El relato está inspirado en la hazaña del Cnel. Eugenio Alejandrino Garay durante la toma de Yrendagüé en la Guerra del Chaco (1932- 1935). La actividad será a las 18:00 en el auditorio Ramiro Domínguez y contará con la participación de Beatriz González Oddone, Nery Peña y José Antonio Alonso Navarro.

También esta tarde estará la escritora argentina Ana K. Franco presentando “Brillarás”, una novela juvenil que habla sobre la identidad, el duelo y la vida.

En tanto, la escritora María Eugenia Garay presentará “Senda embrujada”, su novela basada en la ruta de las Residentas, en un encuentro con los lectores que se llevará a cabo en el stand de Fausto Ediciones.