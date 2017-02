Peña confirma que colocarán bonos soberanos por US$ 550 millones

| preparan emisión para marzo, le dijo a la prensa internacional

El ministro de Hacienda, Santiago Peña, confirmó que están trabajando en los preparativos para la colocación de los bonos soberanos el próximo mes de marzo por un monto de hasta US$ 550 millones, de acuerdo a una publicación efectuada por LatinFinance. Gran parte de los fondos a ser captados irá para “bicicletear” la deuda que vence en el presente ejercicio.

La cartera fiscal mantiene en pie la colocación de los bonos soberanos, aunque por encima del monto de US$ 500 millones que inicialmente fue anunciado por el propio ministro Peña.

El titular de Hacienda había indicado que aun cuando la ley de presupuesto 2016 –que sigue vigente tras el veto aplicado al proyecto de ley 2017– les habilita a emitir más de US$ 600 millones, lo harían hasta US$ 558 millones, que fue el monto solicitado para este año.

Explicó en ese momento que de ese monto total, US$ 500 millones serían colocados en el mercado internacional y US$ 58 millones en el mercado local, a través de la Bolsa de Asunción o el Banco Central del Paraguay (BCP).

LatinFinance, medio de comunicación de los Estados Unidos, publicó esta semana en su página web una entrevista realizada al ministro Peña sobre la emisión de bonos programada para este año. El secretario de Estado señala en la misma que Paraguay sigue adelante con sus planes para emitir hasta US$ 550 millones en marzo y que el país utilizará esos fondos para financiar proyectos de infraestructura y pago de deuda.

En los últimos tiempos Peña no accedió a hablar con periodistas acreditados en dicha cartera sobre este tema, principalmente luego de la advertencia realizada por los senadores de la oposición y disidentes del Partido Colorado, que consideran que el Gobierno no tiene autorización legal para emitir estos bonos.

El referido grupo de senadores sostiene que la emisión de bonos no tendrá validez jurídica, porque no cuenta con la aprobación del Congreso y en estas condiciones no compromete al Estado paraguayo. “Bicicletear”

Esta emisión programada será la cuarta colocación que realizará el gobierno de Horacio Cartes, que desde que asumió el cargo viene acelerando el ritmo de endeudamiento por esta vía y será la quinta del país desde el año 2013 (ver cuadro).

Gran parte de estos recursos a ser captados servirán para “bicicletear” la deuda que vence, tal como sucedió el año pasado.

Solo en bonos la deuda del país asciende a US$ 2.380 millones actualmente, de eso el 79% corresponde al gobierno de Horacio Cartes.

La deuda creció 50,7%

La deuda pública total (administración central y entes descentralizados) se situó en US$ 6.294,3 millones al cierre del ejercicio 2016, lo que representa 23,1% del producto interno bruto (PIB), según el último informe del Ministerio de Hacienda. El monto de la deuda actual representa un aumento del 50,7% en los últimos tres años del gobierno de Horacio Cartes. En 2013 la deuda era de US$ 4.174,2 millones, al año siguiente trepó a US$ 5.400,3 millones y luego, al siguiente, aumentó 5.464,3; para terminar el año 2016 en US$ 6.294,3 millones.