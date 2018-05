Se inicia mes sagrado del ramadán

EL CAIRO (EFE). Millones de musulmanes suníes comenzaron ayer en todo el mundo el mes de ramadán, un periodo de ayuno , y a la vez de opíparos banquetes, y en el que el recogimiento de los más píos se mezcla con un ambiente festivo en el que la noche se transforma en la protagonista de cada jornada.

Durante este mes, el noveno del calendario lunar musulmán, los fieles no pueden ingerir alimentos desde la salida del Sol hasta el ocaso.

Pero, además, los malos pensamientos, los insultos, las críticas a terceros, el sexo durante las horas diurnas o las mentiras deben de ser desterradas durante los 29 días que dura el mes más sagrado para los musulmanes, y en el que se cree que Alá comenzó la revelación del Corán a Mahoma.

No obstante, al caer el Sol, los musulmanes se entregan a abundantes banquetes.

Las mesas familiares a la hora del “iftar” (la comida que pone fin al ayuno cada día) consisten en una sucesión de sopas, tortas, huevos, leche y dátiles para la ruptura, seguida un par de horas más tarde por un guiso de carne o pescado, todo regado con leche, zumos o gaseosas y terminando con frutas y pasteles llenos de azúcar, mantequilla y miel.

Es tal la compra y acumulación de comida en las mesas de ramadán que la Universidad de Al Azhar de Egipto, la más prestigiosa del mundo suní, ha lanzado la pasada semana una campaña llamada “La tusrifu” (No derrochéis) en la que se llama a la mesura echando mano de una aleya coránica que dice: “Comed y bebed, pero no cometáis excesos, pues Él no ama a los desmesurados”.

Paralelamente, se multiplican los programas religiosos en radios y televisiones.

El gobierno en la mayoría de los países musulmanes, al ser confesionales, toman medidas oficiales para evitar que tiendas, restaurantes y cafés abran durante el día.