¿Cuatro violaciones?

SAN LORENZO (Antonia Delvalle Castillo, corresponsal). El exconvicto Eduardo Velázquez Ortega, de 41 años, capturado el domingo de tarde en Fernando de la Mora, nueve días después de que supuestamente violara a una niña de seis años en el barrio Lote Guazú de esta ciudad, negó ayer las acusaciones en su contra y hasta dijo que se dio por detenido solo porque su mamá le pidió que lo hiciera.

El albañil alegó que el día en que ocurrió el deleznable hecho él estaba trabajando en una obra, en Fernando de la Mora, y que incluso tiene testigos que pueden corroborar su versión.

El sospechoso ya estuvo preso en el año 2014, también por coacción sexual contra una menor de nueve años, aunque en aquella oportunidad la fiscala Dora Nohl lo sobreseyó pese a estar segura de su culpabilidad.

Asimismo, venía siendo investigado por otras dos violaciones más contra criaturas, una en Ñemby y la otra también en el mismo barrio Lote Guazú, cuyos vecinos se habían manifestado exigiendo un castigo severo para el presunto depravado.

“No fui yo, pero me culpan porque hace dos años y medio tuve un caso similar y a los seis meses ya salí porque no había pruebas que me incriminaran”, declaró el detenido desde la sede de la Fiscalía de San Lorenzo, en una entrevista con radio ABC Cardinal.

La fiscala Ana Girala presentó ayer la imputación por coacción sexual y pidió la prisión de Eduardo Velázquez Ortega.