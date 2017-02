Designan a dos fiscalas en caso vaciamiento

El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, designó ayer a las fiscalas Nadine Portillo y Yolanda Portillo para seguir indagando el vaciamiento de Ára de Finanzas, en el que está procesado Carlos Sosa Palmerola como cerebro del fraude.

Esta disposición se da luego de que la abogada Sara Parquet de Ríos, representante legal de Sosa Palmerola, recusara a los fiscales Josefina Aghemo, José Ángel dos Santos y Hernán Galeano porque los agentes resolvieron continuar los actos investigativos en la causa a pesar de que la defensa promovió una “apelación general” ante la Sala Penal de la Corte, contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que otorgó una prórroga de 6 meses para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo.

Espinoza designó a Nadine y Yolanda porque conocen la causa debido a que fueron interinas cuando Sosa recusó a Aghemo, dos Santos y Galeano en la primera ocasión.

De no realizar los actos investigativos, el Ministerio Público no tendría pruebas que ofrecer en el proceso de defraudación de US$ 14 millones.

En esta dilatada causa se imputó a Sosa como “instigador” porque daba las órdenes para los pagos de cheques, vales y otros documentos mediante los cuales se fue vaciando la financiera. Otros empleados también resultaron procesados.